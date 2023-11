Tu si Que Vales, questa sera in diretta su Canale 5, appuntamento con la finalissima: le anticipazioni

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 18 novembre 2023, in diretta dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Toma, l'appuntamento tv con la finale della decima edizione di Tu si Que Vales

Tu si Que Vales, la finalissima: le anticipazioni e gli artisti in gara

Quindici gli artisti, che grazie al loro talento e alle loro straordinarie esibizioni sono riusciti a conquistare giudici e pubblico ed approdare alla finale di questo viaggio ricco di emozioni e strabilianti performance e tanto divertimento.

Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Solo un numero artistico si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d'oro.

A decretara il vincitore, il pubblico da casa che vota tramite sms al numero 477.000.4 o dal sito web www.wittytv.it o tramite app WittyTv e app Mediaset Infinity (accessibili da smartphone, smart Tv e decoder abilitati) indicando o il codice o il nome del concorrente prescelto.

A presentare lo show, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Schierati in studio gli immacabili, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerby, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Gli artisti finalisti:

Enzo Weyne, un'illusionista;

un'illusionista; Duo Vita , acrobati che giocano con il cerchio;

, acrobati che giocano con il cerchio; Messoudi Brothers , giocolieri ma anche spogliarellisti;

, giocolieri ma anche spogliarellisti; Duo Artur & Esmira , acrobati;

, acrobati; Les French Twins , illusionisti informatici;

, illusionisti informatici; Duo Paradise , atleti di mano a mano;

, atleti di mano a mano; Samuele Palumbo , bambino violinista;

, bambino violinista; Mystery of Gentleman , acrobati;

, acrobati; Duo Just Two Men , acrobati;

, acrobati; Dimitry Politov, pole dancer;

pole dancer; Duo Just Two Men , acrobati;

, acrobati; Ramadhani Brothers , atleti di mano a mano;

, atleti di mano a mano; Showproject , ginnasti;

, ginnasti; Enzo Pebre , acrobata;

, acrobata; Amedeo Abbate, comico.

Ma è tempo di finale anche per i tre campioni del circuito parallelo giocato dai talenti sui generis della scuderia Scotti. In palio, per il vincitore, un viaggio per due persone Last But No Least. Ecco i tre finalisti:

Italo Arienti;

Massimo Cammarata;

Pietro Failla

Verrà assegnato un premio Freshness del valore di 30 mila euro decretato dalla giuria tecnica-conduttori che vedrà vincitore l'artista che presenterà l'esibizione più cool fresh e fuori dagli schemi offerto da Air Action Fresh.

L'appuntamento con la finalissima della decima edizione di Tu si Que Vales ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.