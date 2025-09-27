TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5
Anticipazioni TV

Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5

Anita Nurzia

Oggi, sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5, il primo immancabile appuntamento con Tu Si Que Vales, il talent show dedicato a performer, giunto alla sua 12° edizione.

Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5

Sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5, il primo, immancabile appuntamento con Tu Si Que Vales talent show giunto alla sua 12° edizione, dedicato a performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età che vogliono mostrare le proprie capacità artistiche nelle piu’ disparate discipline.

Tu Si Que Vales, ospiti e anticipazioni della prima puntata, in onda questa sera su Canale 5

A giudicarli la new entry Paolo Bonolis brillante e carismatico conduttore televisivo che si unisce ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare). A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Uno show ricco di artisti dalle straordinarie abilità capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti ad esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio.

Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico.

Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono “grandi” personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo come Simona Ventura, Ilary Blasi e Peppe Vessicchio in questa prima puntata. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici -soprattutto della sua favorita Ferilli- e regala allo show momenti di grande ilarità. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Stefano Carriero

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime
news VIP Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime
Ballando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni
La forza di una donna: Chi è Bennu Yildirimlar? Tutto sulla coraggiosa Hatice della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Bennu Yildirimlar? Tutto sulla coraggiosa Hatice della Soap Turca
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo inganna Marina
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo inganna Marina
Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)
news VIP Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)
Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista
news VIP Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista
Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
news VIP Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
news VIP Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV