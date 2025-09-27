Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5, il primo, immancabile appuntamento con Tu Si Que Vales talent show giunto alla sua 12° edizione, dedicato a performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età che vogliono mostrare le proprie capacità artistiche nelle piu’ disparate discipline.

A giudicarli la new entry Paolo Bonolis brillante e carismatico conduttore televisivo che si unisce ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare). A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Uno show ricco di artisti dalle straordinarie abilità capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti ad esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio.

Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico.

Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono “grandi” personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo come Simona Ventura, Ilary Blasi e Peppe Vessicchio in questa prima puntata. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici -soprattutto della sua favorita Ferilli- e regala allo show momenti di grande ilarità. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Stefano Carriero