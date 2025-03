Tradimento: Chi è Aras Aydin? Tutto sul bel Behram della Soap Turca

Anticipazioni TV

Aras Aydin è il bell'attore che nella soap opera turca di Canale 5, Tradimento, presta il volto all'intrigante Behram: ecco tutto ciò che al momento sappiamo su di lui!

Tra gli attori e le attrici che compongono il cast di Tradimento, la soap opera turca di Canale 5 che ha preso il posto di Endless Love, senza ombra di dubbio spicca Aras Aydin, colui il quale veste i panni di Behram. Quest'ultimo è il bel cugino di Nazan, che con i suoi occhi profondi ed il suo sorriso magnetico, ma soprattutto con la sua intraprendenza ed il suo fascino ha già catturato l'attenzione di Oylum... e non solo: le telespettatrici sono rimaste molto colpite da lui! Ma che cosa sappiamo di Aras Aydin, l'attore che presta il volto a Behram? Scopriamo insieme qualcosa in più sulle sue origini, la sua carriera e la sua vita privata.

Tradimento: Età, Origini, Studi di Aras Aydin

Aras Aydin, il cui nome completo è Mehti Aras Aydin, è nato ad Eskisehir, città del nord-ovest della Turchia, il 4 gennaio del 1989; quindi è del segno del Capricorno ed ha da poco compiuto 36 anni. Da sempre attratto dal mondo dello spettacolo, si è iscritto all'Università di Istanbul dove ha studiato e si è poi laureato in Teatro presso il Conservatorio di Stato.

La carriera di Aras Aydin

Ha debuttato come attore nel 2010: aveva 21 anni quando è stato scelto per recitare in una serie televisiva, Ogretmen Kemal. Nel 2013, invece, ha ottenuto una parte in un'altra serie Sefkat Tepe, e nel 2014 in Sakli Kalan. Ha raggiunto il successo nel 2014, quando si è calato nei panni di Emre Yigit in Cherry Season - La stagione dell'amore, soap opera che ha conquistato anche il pubblico italiano. Nel 2016 ha recitato in Inadina Ask, N'olur Ayrilalim e Altinsoylar, ma soprattutto ha esordito sul grande schermo, e lo ha fatto nel ruolo del protagonista nel film Oglan Bizim Kiz Bizim. Ha poi lavorato in molte altre serie, come: Masum Degiliz, Canevim, Sefirin Kizi, Şeref Sozu, Ikimizin Sirri, Kacis. Nel 2020 ha recitato nella pellicola Insanlar Ikiye Ayrilir. Il suo ultimo lavoro risale al 2022, quando è diventato Behram in Aldatmak, titolo originale di Tradimento.

Aras Aydin: Vita Privata dell'attore di Tradimento

Il suo profilo Instagram ufficiale è @arasaydinofficial, che al momento conta ben 758.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Mangia, dormi, hockey, ripeti", ma anche "golfista" e "runner". Dunque, si evince subito la sua grande passione per lo sport. Inoltre, troviamo dei post dedicati alla moglie, una giovane di nome . Sotto una foto di quest'ultima che l'attore ha pubblicato, leggiamo:

Ti amo così tanto mia bellissima moglie, buon compleanno a te. Sono così fortunato e sono il suo più grande fan al mondo!

