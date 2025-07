Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Umit corteggia Yesim. Lei corrisponderà i suoi sentimenti?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Umit, ormai conscio di esserne innamorato, chiederà un appuntamento a Yesim...

Ecco che cosa vedremo a settembre su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Umit si renderà sempre più conto di essere innamorato di Yesim. Allora, spronato da Zeynep, si farà coraggio e le chiederà di uscire insieme. Peccato che, nel corso della telefonata, lei non farà che chiamarlo "amico"... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Umit e Yesim sempre più uniti...

Manca sempre meno al ritorno in TV di Tradimento, la soap opera turca di successo che si è presa una "piccola vacanza estiva". In attesa che arrivi settembre, possiamo buttare un occhio alle anticipazioni turche per scoprire che cosa accadrà nelle nuove puntate. Negli ultimi episodi andati in onda, Umit e Yesim sono diventati sempre più uniti. Nonostante l'antipatia iniziale, ormai i due hanno deciso di collaborare per rendere la loro impresa di catering un grande successo. Umit e Yesim si sono impegnati duramente per centrare il loro obiettivo, ed anche se sul loro cammino incontrano diversi ostacoli degni di nota, alla fine sono riusciti a spuntarla e a dimostrare di che stoffa sono fatti!

Umit prova qualcosa per Yesim... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Umit, però, non vede più Yesim come una semplice "socia". Sembra proprio che il fratello di Guzide abbia iniziato a nutrire un sentimento nei confronti di Yesim che vada oltre quello dell'amicizia, e la prima che se ne rende conto è Zeynep. Quest'ultima affronta l'argomento con Umit stesso, il quale, però, le fa presente di avere qualche remora perché conscio che la mora sia una donna sposata, e per giunta con Tarik, il suo ex cognato. Zeynep gli ricorda allora che il matrimonio in questione non sia basato sull'amore, quindi farebbe meglio a mettere a tacere i rimorsi di coscienza e seguire il suo cuore, perché solo così potrà provare a conquistarsi la sua "fetta di felicità"...

Umit invita Yesim a cena fuori, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Umit ci pensa e ci ripensa, fino a quando si rende conto che, forse, Zeynep ha ragione: deve fare almeno un tentativo per non avere alcun rimpianto. Proprio per questo motivo, l'uomo prende una boccata di coraggio e chiama Yesim per invitarla a cena fuori; nel corso della loro conversazione, tuttavia, la ragazza non farà altro che rivolgersi ad Umit chiamandolo "amico", il che scoraggerà quest'ultimo e non poco. Zeynep torna alla carica, spronando Umit a non demordere. Lo zio di Ozan ed Oylum - ed anche di Dundar! - giunge alla conclusione che, ormai, sia il caso di andare fino in fondo. Umit e Yesim vivranno il loro primo appuntamento... ma come andrà? Questo sarà l'inizio di una bella storia d'amore oppure quello delle pene amorose del povero Umit?