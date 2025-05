Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Sezai chiede a Guzide di sposarlo. Come reagirà Ipek?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Sezai, convinto che Ipek non rappresenti più un ostacolo al loro amore, chiederà a Guzide di sposarlo... ma sarà davvero così?

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sezai, convinto che Ipek non rappresenti più un ostacolo per loro, farà la proposta di matrimonio a Guzide. Quest'ultima, entusiasta, accetterà, ignara del fatto che, purtroppo, un nuovo problema è proprio dietro l'angolo... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Ipek preoccupa Sezai e Guzide...

Mentre noi vediamo Sezai preoccupato per il comportamento a dir poco bislacco di Ipek, i telespettatori turchi sanno bene che, ad un certo punto, l'uomo penserà di poter abbassare la guardia, poiché crederà fermamente che sua figlia sia davvero pentita e cambiata; pertanto, Sezai deciderà che è giunto il momento per fare la fatidica proposta alla sua amata Guzide. Ma procediamo con ordine. Nel pieno di una delle loro accese liti, Ipek grida in faccia al padre che, in fin dei conti, lui non è mai stato innamorato di sua moglie, visto che il suo cuore batteva e batte per una sola donna, appunto Guzide. Quindi, tutto il risentimento della giovane nei riguardi della giudice viene fuori, e preoccupa molto sia Sezai che Guzide stessa...

Ipek fuori di sé... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Dopo l'exploit di rabbia, Ipek pensa che la cosa migliore dare fare sia indietreggiare: deve scusarsi e dimostrare di essere sinceramente pentita, tanto da essere pronta a cambiare. Allora, sorprendentemente, la rossa si scusa con Sezai e Guzide, salvo poi aggredirli di nuovo nel momento in cui si sentirà pugnalata alle spalle. Infatti, al termine di una cena fuori, i tre s'imbattono "casualmente" in un amico della donna, ossia un noto psichiatra; dato che Ipek ha svelato al papà di essere affetta da una malattia compulsiva, lei si convince del fatto che Sezai e Guzide abbiano organizzato questa serata appositamente per spingerla a prendere in considerazione l'idea di farsi curare da uno specialista...

Sezai chiede a Guzide di sposarlo, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Ipek si scusa di nuovo per il suo atteggiamento sbagliato, e così Sezai, vedendola sincera, decide di fare un passo in avanti degno di nota nella sua relazione con Guzide. L'uomo, sicuro che né Tarik né sua figlia rappresentino più un ostacolo, al termine di una serata romantica, chiede dolcemente all'unica donna che abbia mai realmente amato se voglia diventare sua moglie; Guzide, che lo corrisponde, accetta con gioia. Purtroppo, un nuovo problema è dietro l'angolo e potrebbe interrompere questo idillio. Yesim sta investigando sull'incidente stradale in cui la sua nuova amica stava per rimetterci la vita: qualcuno ha quasi investito Guzide. Indagando, la mora entrerà a conoscenza di una sconvolgente verità che potrebbe mettere a rischio le imminenti nozze!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.