Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin dice a Tolga di essere in dolce attesa... però non è vero!

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Selin, dopo essersi sposata, inizierà a temere fortemente che suo marito voglia lasciarla per tornare con Oylum. Proprio per evitare che questo possa accadere, la rossa confesserà a Tolga di essere incinta... peccato che si tratti soltanto di una bugia! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Tolga ancora innamorato di Oylum!

Mentre noi vediamo Selin e Tolga pronti a convolare a nozze, i telespettatori turchi sanno bene che lei, una volta diventata sua moglie, gli dirà di essere incinta... anche se non sarà vero. Tutto ha inizio nel momento in cui qualcuno spara a Behram; quest'ultimo viene ricoverato d'urgenza in ospedale, ma, ad un certo punto, viene dichiarata la sua morte celebrale. A questo punto, il suo rivale in amore comincia a fantasticare su un suo possibile futuro con Oylum, rimasta sola. Tolga, infatti, si dice ancora talmente tanto innamorato della sua ex da essere pronto a crescere il piccolo Can come se fosse figlio suo. D'altra parte, il bambino è davvero suo figlio, ma ancora non lo sa...

Serra ha un paio di consigli per Selin... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Selin si rende conto che Tolga è sempre più distante da lei, e, di contro, sempre più vicino ad Oylum; tuttavia, non è la sola. Dal momento che anche Serra lo ha notato, avendo il forte timore che il giovane rampollo possa lasciare sua sorella, e quindi che entrambe debbano ben presto dire addio ad uno stile di vita un po' più agiato, decide di provare a dare a Selin qualche dritta. Anzitutto, le consiglia di mettere in atto il suggerimento ricevuto da Ipek, ossia di organizzare una cena romantica per Tolga, e poi di spiazzarlo con una confessione...

Selin finge di essere incinta, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Selin accetta il primo consiglio di Serra, ed infatti organizza una cena romantica per Tolga, ma non il secondo: non ha la minima intenzione di mentire, per giunta su di una questione tanto delicata, a suo marito. D'altra parte, quando la rossa si ritrova davanti ad un Tolga sul punto di mettere la parola "fine" al loro matrimonio, istintivamente si tocca la pancia e, abbandonando i suoi buoni propositi di essere sempre sincera, gli rivela di essere in dolce attesa, proprio come le aveva suggerito di fare la sorella. Peccato che il figlio di Oltan non le crederà nemmeno per un istante, anzi: di tutta risposta, correrà da Oylum!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.