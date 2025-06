Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Ipek si suicida... ma è tutta una messinscena!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Ipek finge di togliersi la vita. Ecco perché...

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Ipek tenterà il tutto per tutto per riuscire a separare una volta per tutte Sezai e Guzide. Scoperto che il padre ha accusato un malore dopo che la donna lo ha lasciato, la giovane metterà in atto il più diabolico dei piani: inscenerà il suo suicidio! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Guzide lascia Sezai e lui ha un infarto...

Mentre noi vediamo Sezai sempre più convinto di poter portare la sua relazione con Guzide ad uno step successivo, visto che ormai Ipek non rappresenta più ostacolo per il loro amore, i telespettatori turchi sanno che quest'ultima, pur di dividerli, arriverà persino a suicidarsi... per finta. Procediamo un passo alla volta. La giudice accetta la proposta di matrimonio dell'avvocato, ma, nel momento in cui scopre che lui sapeva che Ipek è la persona che aveva tentato d'investirla solo qualche giorno prima, decide di restituirgli l'anello, un gesto simbolico che sta a rappresentare la sua volontà di rompere il fidanzamento. A questo punto, distrutto dal dolore, Sezai accusa un malore: viene colto da un infarto!

Ipek scopre che Sezai si è sentito male... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Ipek viene a sapere che Sezai ha avuto un infarto dopo che Guzide lo ha lasciato soltanto qualche ora più tardi, poiché si trova fuori città insieme al suo amante segreto, Oltan. I due hanno intrapreso da poco una relazione clandestina, anche se ormai sia Nazan che Yesim ed Umit li hanno beccati insieme. Allora, per "guastarle la festa", la mora mostra all'imprenditore un video che incrimina Ipek per il tentato omicidio ai danni della giudice; la giovane, però, riesce ancora una volta a raggirare Oltan, scaricando parte della responsabilità di ciò che è accaduto a Guzide. Tuttavia, sentendosi con le spalle al muro, ed ormai consapevole che il padre continua a pendere dalle labbra della sua amata, decide di compiere una follia...

Ipek finge di suicidarsi, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Ipek invia un video a Sezai in cui si mostra mentre va verso un lago con la sua macchina e gli dice addio per sempre: è pronta a ricongiungersi con la madre defunta. L'uomo riceve il filmato, e, guardandolo, inizia ad allarmarsi, convinto che sua figlia faccia sul serio. In seguito, i suoi timori si fanno più forti quando l'automobile viene rinvenuta nel lago. Guzide, però, lo invita a non disperare, visto che non ancora c'è traccia del corpo di Ipek. Infatti, quest'ultima è viva e vegeta. Com'era facilmente intuibile, Ipek, mente diabolica, ha soltanto inscenato il suo suicidio per infliggere un grande dolore a Sezai e spingerlo a prendere definitivamente le distanze dalla futura moglie... ma siamo sicuri che il suo piano riuscirà?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.