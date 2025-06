Tradimento Anticipazioni 3 giugno 2025: Serra in ansia per Selin. Che cosa sta succedendo a quest'ultima?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 3 giugno 2025 su Canale 5: Serra è molto preoccupata per Selin, la quale ha iniziato a comportarsi in modo bizzarro...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 giugno 2025, alle 14:10, mentre Yesim propone ad Umit di diventare soci, Serra è in apprensione per Selin, la quale non fa che pulire ossessivamente casa. Tarik, invece, viene arrestato poiché è stato denunciato per l'omicidio di Korkmaz; tuttavia, nel momento in cui arriva in centrale, comincia a comprendere di essere stato incastrato...

Tradimento: Yesim fa una proposta ad Umit...

Yesim ha fatto centro, ma il merito non è stato soltanto suo. La giovane è riuscita a riscuotere un grande successo, e sa di dover ringraziare Umit; infatti, quest'ultimo ha ricevuto molti complimenti da parte del loro cliente. Pertanto, Yesim crede che la cosa migliore da fare sia proporre ad Umit di diventare suo socio nel servizio di catering de "Lo splendore di Oyku". L'uomo, entusiasta, le dà una rispostata affermativa. Così, i due si recano insieme da Guzide e le parlano del loro progetto; per dare loro una mano, la giudice decide di procurare loro un impiego presso la signora Alev.

Serra preoccupata per Selin.. Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Selin è quotidianamente sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo aver abortito, e dopo aver visto sfumare davanti ai suoi occhi la possibilità di diventare madre in futuro, ha dovuto anche subire una dolorosa umiliazione: Tolga le ha fatto sapere di non aver mai smesso di amare Oylum, e di essere convinto che sposare lei sia stato il più grande errore della sua vita. A questo punto, Selin si è ferita da sola per incastrare il marito, ma il suo diabolico piano è fallito. Ora che ha addirittura rischiato di essere messa alla porta da Oltan, la rossa non fa che pulire casa in modo ossessivo, tanto che Serra inizia a preoccuparsi per la sua salute mentale...

Tarik in manette, nelle Anticipazioni della puntata del 3 giugno 2025 di Tradimento

Si mette molto male per Tarik. Quest'ultimo ha commesso il peggiore dei crimini, e Yesim è in possesso della prova schiacciante. Tuttavia, tenendosi buona la moglie, Tarik è convinto di non aver nulla da temere; sta di fatto che sta per scoprire che, forse, è in errore. L'avvocato viene ammanettato e portato via proprio con l'accusa di avere le mani sporche del sangue di Korkmaz. Una volta giunto in centrale, però, Tarik nota che essa è quasi del tutto deserta, ed in lui comincia ad insinuarsi il dubbio di essere caduto in trappola...

