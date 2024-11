This is me, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata dello show evento condotto da Silvia Toffanin

Anticipazioni TV

Stasera, mercoledì 27 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda imperdibile puntata dello show evento This Is Me. Anche questa settimana la conduttrice Silvia Toffanin ospiterà in studio tredici protagonisti del panorama della musica e della danza nati nella scuola di Amici: da Annalisa ad Alessandra Amoroso fino ad Andreas Muller e Giulia Stabile.

This is me in onda stasera su Canale 5

Dopo il successo del primo appuntamento, stasera in prima serata su Canale 5 prosegue il racconto con tanti altri protagonisti nati nella scuola di Amici. A rivivere il proprio emozionante percorso nello studio di This is me: Annalisa, cantautrice vincitrice del Premio della Critica ad Amici nel 2011, oggi artista multiplatino e regina italiana del pop; Anbeta Toromani sul podio della seconda edizione di Amici nel 2003. E’ stata prima ballerina in numerosi teatri internazionali e italiani, tra cui il Teatro nazionale dell'opera e del balletto di Tirana, il Teatro Nazionale Slovacco, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo; Alessandra Amoroso vincitrice di Amici nel 2009, stella della musica italiana con all’attivo sette album in studio tutti con esordio alla prima posizione della classifica FIMI.

E ancora Andreas Müller, ballerino vincitore di Amici nel 2017, a lungo nel cast del corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi e oggi importante insegnante e coreografo; Gaia, giovane cantautrice reduce dal successo di quattro platini con il brano “Sesso e Samba” con Tony Effe; Giordana Angi, cantautrice e musicista vincitrice del Premio della Critica nel 2018. Oggi collabora con importanti artisti della scena musicale italiana ed internazionale; Giulia Stabile, amatissima ballerina professionista nel cast di Amici, programma che l'ha vista trionfare nel 2020, e conduttrice di Tu Si Que Vales; Umberto Gaudino, allievo di Amici nel 2018 e da subito tra le fila dei ballerini professionisti del programma; Direttamente dalla 23esima edizione di Amici ci saranno Holden, cantautore e produttore discografico di successo, e la vincitrice Sarah Toscano. E poi ancora LDA e due ballerini di grande talento: Vincenzo Di Primo e il campione di danze latinoamericane Vincenzo Durevole.

Gli ospiti della seconda puntata di This is me

Super ospiti dell'attesissima serata: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew. Anche questa settimana saliranno sul palco di This is me i tre professori di ballo di Amici 24: la Maestra Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. L’imperdibile sipario comico vedrà protagonisti di questa seconda puntata Pio e Amedeo. L'appuntamento è per stasera alle 21.40 su Canale 5. Non mancate!