The Post al cinema e la Spielberg Mania in TV su Sky

In occasione dell'arrivo il 1 febbario nei cinema italiani di The Post, il nuovo atteso thriller politico di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep, Sky Cinema Hits (canale 304) presenta SPIELBERG MANIA, un'intera settimana di programmazione - fino a domenica 4 febbraio - dedicata al grande regista, con alcuni dei più celebri film da lui diretti, dai primi successi come Incontri ravvicinati del terzo tipo alle pellicole più recenti come Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, passando titoli imperdibili come Salvate il soldato Ryan, The Terminal, Prova a prendermi, Hook - Capitan Uncino, A.I - Intelligenza artificiale, Minority Report e Munich.



Ad impreziosire la programmazione speciale, la prima visione mercoledì 31 gennaio alle 21.15 di "SPIELBERG", il documentario firmato HBO - presentato tra gli eventi speciali della Festa del cinema di Roma 2017 - che racconta l'anima del regista americano attraverso curiosità ed interviste esclusive a star del calibro di Leonardo Di Caprio, Harrison Ford, Tom Hanks, Dustin Hoffman e Martin Scorsese.



Ve ne mostriamo un estratto esclusivo che vede Spielberg impegnato sul set di uno dei suoi più recenti capolavori, Il Ponte delle Spie: