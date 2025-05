The Family non va in onda: Oggi 7 maggio 2025 salta l'appuntamento con la Soap. Ecco perché

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, The Family non va in onda nel pomeriggio di Canale 5. Ecco che cosa vedremo al suo posto.

Un piccolo stop per The Family. La soap opera turca di Canale 5 che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50, oggi, mercoledì 7 maggio 2025, non va in onda. Infatti, i vertici Mediaset hanno optato per uno stravolgimento straordinario del palinsesto in occasione all'inizio del Conclave. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più in merito a ciò che sta succedendo.

The Family in pausa

Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, The Family non va in onda. La soap opera turca che ha per protagonisti i focosi Aslan e Devin ci tiene compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 16:50; tuttavia, questo pomeriggio ne dovremo fare a meno. Infatti, i vertici Mediaset hanno deciso di annullare la messa in onda di The Family, così come anche quella del daytime di Amici di Maria De Filippi, per dedicare uno Speciale del TG5 all'inizio del Conclave. Stando a quanto si evince osservando la Guida TV Mediaset, la regolare messa in onda della soap in questione riprenderà già a partire da domani, giovedì 8 maggio 2025, salvo qualche cambiamento dell'ultimo minuto. Infatti, dato che siamo in attesa della famosa "fumata bianca" che segnalerà l'elezione del nuovo pontefice, ossia del successore di Papa Francesco, potrebbero esserci ulteriori variazioni.

Che cosa è successo nelle ultime puntate di The Family

Nelle ultime puntate di The Family abbiamo assistito al crollo nervoso di Nese. La madre di Devin, infatti, è stata incastrata da Hulya, la quale l'ha fatta accusare di riciclaggio di denaro, e poi ha avuto un duro scontro con l'ex marito, Ergun, il quale le ha ricordato di quando tentò il suicidio. Allora, Nese si è attaccata alla bottiglia per non pensare a ciò che è accaduto, e, ebbra, è divenuta piuttosto molesta sia con sua figlia che con Aslan. Inoltre, in questi giorni abbiamo visto che ha avuto ufficialmente inizio la guerra fredda tra Hulya e Nedret, che ormai vivono sotto lo stesso tetto. Entrambe sono determinate come non mai a rendere impossibile la vita all'altra, riportando a galla i vecchi traumi del passato della rivale...

Le Anticipazioni delle Nuove Puntate di The Family

Nelle prossime puntate di The Family vedremo Aslan mettere in atto la sua vendetta contro Ibrahim. Il biondo scopre che suo zio ha tramato per far sì che Leyla resti dietro le sbarre. Aslan invita Ibrahim a cena, e quest'ultimo, mentre il nipote fa uno strano discorso, si accascia a terra in preda ad una crisi respiratoria. Gli astanti si affrettano a prestare soccorso ad Ibrahim, Aslan continua a mangiare come se nulla fosse. Devin pensa che ci sia lui dietro questo improvviso malore dell'uomo, ma la verità è un'altra. Ad attentare alla vita di Ibrahim è stata Serap, la quale evidentemente nutre un forte odio nei suoi confronti. Presto scopriremo per quale ragione Serap ce l'ha tanto con Ibrahim, e con il resto della famiglia Soykan...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.