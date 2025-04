The Family: Chi è Yusra Geyik? Tutto sulla bella Yagmur della Soap Turca

Anticipazioni TV

Yusra Geyik è l'attrice dai capelli rossi e gli occhi profondi che presta il volto a Yagmur in The Family: questo è tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

La graziosa e scaltra Yagmur, la sorella minore di Devin in The Family, è finalmente tornata a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Yusra Geyik, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Studi di Yusra Geyik

Yusra Geyik è nata a Samsun, in Turchia, il 21 giugno del 1990; quindi è del segno del Gemelli ed ha 34 anni. Suo padre si chiama Kerim, mentre sua madre Zeynep. Ha frequentato la prima elementare nella sua città natale, poi si è trasferita con la famiglia ad Istanbul. Quando era in quarta elementare, ha iniziato a seguire un corso di teatro proprio a scuola. Da sempre appassionata di recitazione e di arte in generale, si è iscritta all'Università Kultur di Istanbul presso la Facoltà di Arte e Design, dove poi si è laureata.

La carriera di Yusra Geyik

È apparsa sul piccolo schermo nel 2003, quado aveva soltanto 13 anni, recitando nella serie televisiva Hayat Bilgisi. L'anno seguente, invece, ha interpretato il ruolo di Melis nella serie Yabanic Damat, mentre nel 2005 ha recitato nelle serie Yumurcaklar Kampi e Nehir. Tuttavia, ha raggiunto il successo soltanto nel 2006, ossia nel momento in cui ha avuto l'occasione di calarsi nei passi di Zeliha Coban - Zelis -, nella serie Arka Sokaklar. Nel 2018 ha esordito su grande schermo, ossia nel film Bebek Geliyorum Demrz. Tra il 2020 ed il 2021 è diventata Melisa nella serie Camdaki Kiz, e nel 2022 la ritroviamo nelle serie Bir Kucuk Gun Isigi e Sadece Arkadasiz. Nel 2023 è presente nella serie Bozkir, mentre poco dopo è riuscita a raggiungere una popolarità addirittura maggiore con la parte di Yagmur Akin nella serie The Family. I suoi ultimi lavori risalgono al 2024, e tra essi ritroviamo due pellicole, Blue Cave e Garip Bulbul Neset Ertas.

Yusra Geyik: Vita Privata dell'attrice di The Family

Il suo profilo Instagram ufficiale è @yusrageyik, e al momento conta ben 516.000 follower. Tutti i post che pubblica la vedono protagonista assoluta: non c'è traccia di parenti, amici o di un partner. Ad oggi, in effetti, dovrebbe essere single, anche se fino a poco tempo fa, stando a quanto riportano i siti di gossip turchi, aveva una relazione amorosa con un suo collega, ossia l'attore turco Eren Vurdem. I due si seguivano sui social, ma a dicembre hanno smesso di farlo; questo sarebbe l'indizio che tra di loro sarebbe finita.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.