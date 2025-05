The Family: Chi è Ayda Aksel? Tutto su Nedret della Soap Turca

Anticipazioni TV

Ayda Aksel è la talentosa attrice che presta il volto a Nedret in The Family: ecco è tutto ciò che sappiamo su di lei!

L'austera Nedret, l'odiata cognata di Hulya in The Family, è una delle protagoniste di The Family. Che cosa sappiamo però di Ayda Aksel, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Passioni di Ayda Aksel

Ayda Aksel è nata ad Istanbul, in Turchia, il 31 ottobre del 1962; quindi è del segno dello Scorpione ed ha 62 anni, anche se quest'anno ne compirà 63. Da sempre appassionata dell'arte in ogni sua forma, durante le elementari ha studiato sia balletto che violoncello. Dopodiché, si è formata presso il Dipartimento Teatrale dell'Università Mimar Sinan. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diventando doppiatrice di alcuni spot pubblicitari; poi, ha lavorato per quindici anni come membro dello staff della direzione generale dei teatri statali.

La carriera di Ayda Aksel

Ha esordito sul grande schermo nel 1997, recitando nel film Bir Erkegin Anatomisi. Tra le altre pellicole in cui ha recitato annoveriamo: Cumhuriyet, Halk Dusmani, Kars Oykuleri, Behzat C. Seni Kalbime Gomdum, Ask Kirmizi, Hayat Opucugu, e Mucize 2: Ask. Invece, ha debuttato in televisione nel 1983, con la serie Uc Istanbul. Tra le altre serie TV elenchiamo: Yaprak Dokumu, Kurtulus, Cekirdek Aile, Esir Kalpler, Gonulcelen, Zengin Kız Fakir Oglan, Poyraz Karayel, Dudullu Postasi, Baba. Di certo, però, i ruoli che le hanno regalato una certa fama anche a livello internazionale sono quelli interpretati in Hercai - Amore e Vendetta, La Rosa della Vendetta e The Family, dove è la zia di Aslan, Nedret. D'altra parte, ha lavorato molto come attrice teatrale. Per finire, sono numerosi i riconoscimenti ottenuti grazie alla sua brillante carriera attoriale; tra di essi: nel 1999 ha vinto come Migliore Attrice per il film Kaciklik Diplomasi all'Ankara Film Festival ed il Premio Orhan Ariburnu; nel 2004 ha vinto come Migliore Attrice per lo spettacolo teatrale Yarim Bardak Su il Premio Ismet Kuntay; ha vinto due premi per gli attori teatrali e cinematografici Sadri Alisik, uno nel 2003 ed uno nel 2011; nel 2003 e nel 2007 ha vinto due Premi Teatrali Afife, rispettivamente come Attrice di maggior successo dell'anno per lo spettacolo teatrale Olumune Suclu e come Attrice musicale o comica di maggior successo dell'anno per lo spettacolo teatrale Omuzumdaki Melek; infine, nel 2007 si è aggiudicata il premio dell'Università Tecnica di Istanbul come Attrice di maggior successo per lo spettacolo teatrale Omuzumdaki Melek.

Ayda Aksel: Vita Privata e Instagram dell'attrice di The Family

Nel 1984 si è sposata con Haluk Semi Yungul, un ingegnere civile. I due hanno messo al mondo una figlia, Leyla, ma nel 1993 hanno divorziato. Allora, nel 1995 si è risposata con un elettricista Atilla Akincioglu, ed anche da lui ha avuto un figlio, Efe. Ad oggi, purtroppo, è rimasta vedova, poiché Akincioglu è morto nel 2010. Il suo profilo Instagram ufficiale è @aydaaksel, che al momento conta circa 266.000 follower. Qui, grazie ai post che pubblica, scopriamo anche che ha un cane a cui è molto legata di nome Brody.

