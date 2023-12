Terra Amara, chi è Ilayda Cevik la bellissima attrice che interpreta Betul?

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Ilayda Cevik, l’attrice che interpreta Betul nella soap Terra Amara, e le Anticipazioni sul suo personaggio.

Nelle nuove puntate di Terra Amara è arrivata Betul, la figlia di Sermin Yaman e si tratta di un personaggio decisamente importante per le trame della soap di Canale 5. Scopriamo qualcosa in più su Ilayda Cevik, la bellissima attrice che presta il suo volto alla cugina di Demir Yaman.

Ilayda Cevik chi è la new entry di Terra Amara

Classe 1994, nata sotto il segno del Capricorno, Ilayda Cevik ha capito sin da subito che la sua carriera sarebbe stata quella d’attrice, provando un amore spropositato per questa arte. Così, Ilayda ha studiato presso la scuola di recitazione della sua città natale Balikesir, per poi iscriversi al liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School, dove ha continuato la sua formazione teatrale. Cevik ha preso parte alla sua prima commedia “Children’s Garden” per poi continuare a formarsi presso la Duru Theatre e all’Università di Yeditepe. Nel 2013, per la prima volta, Ilayda appare sul piccolo schermo, per poi approdare al cinema con il film “For My Daughter” nel 2015. Dopo aver continuato a perfezionarsi, ricevendo diversi ingaggi anche grazie al suo fascino particolare, la bellissima attrice è entrata a far parte del cast della soap Terra Amara, nel ruolo di Betul. Scopriamo qualcosa in più sul suo personaggio nella soap turca di Canale 5.

Betul, tutto sul nuovo personaggio di Terra Amara

Betul arriva a Cukurova a sorpresa, annunciando di aver acquistato una casa vicina a quella di Demir Yaman e Zuleyha Altun. La ragazza è la figlia di Sermin Yaman, dunque cugina di Demir, e nutre lo stesso odio della madre, tanto da volerla aiutare a far sì che il nome del cugino sia infangato in tutta la città. Betul è una grande appassionata di lusso, ama la bella vita e gli agi, e ha studiato a Parigi ricevendo un’educazione esemplare. Betul è molto ambiziosa e vorrebbe impossessarsi della ricchezza degli Yaman a qualsiasi costo, dunque diventerà presto un personaggio fondamentale nella soap Terra Amara, tramando contro i protagonisti e cambiando gli equilibri precari che regnano tra loro.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.