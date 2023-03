Terra Amara Anticipazioni Turche: Sermin ha un amante segreto!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Sermin darà avvio ad una relazione clandestina con lo spietato imprenditore... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Sermin ed Hatip sono soltanto alleati contro gli Yaman. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la bionda, in grande difficoltà, deciderà d'instaurare - a malincuore - con l'imprenditore una relazione extra-coniugale, ed ovviamente segreta. Quando Saniye lo scoprirà ed avviserà Hunkar, quest'ultima non esiterà ad agire per mettere Sermin in difficoltà... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Sermin tenta la fuga, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Sermin rifugiarsi da Hatip, i telespettatori turchi l'hanno già vista diventare la sua amante. Hunkar pretende che la nipote ritiri la denuncia che ha sporto contro Demir, e Sermin apparentemente accetta. Tuttavia, quest'ultima si dà alla fuga: sta per raggiungere sua figlia Betul in Francia. Peccato che, a causa di un incidente automobilistico, Sermin è costretta ad interrompere la sua corsa verso il Paese straniero, e a piegarsi alla richiesta della zia.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Sermin seduce Hatip...

Dopo aver fatto scagionare il cugino, la donna crede che Hunkar le darà il denaro promesso, ma non sarà così. Senza un soldo, Sermin non può far altro che andare a bussare a Sabahattin, il quale, però, ben presto farà cambiare la serratura per sbarazzarsi di lei. Allora, torna da Hatip, e decide d'intraprendere una relazione clandestina con lui per ottenere la sua protezione, ed un'abitazione!

Hunkar vuole mettere Sermin nei guai, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Hatip compra a Sermin un appuntamento per i loro incontri segreti. Benché la bionda sembri del tutto disgustata dallo spietato imprenditore, è determinata a portare avanti la loro tresca, vedendola come la sua unica salvezza. Tuttavia, le cose stanno per complicarsi. Saniye origlia un'inequivocabile conversazione tra i due, e si rende conto che tra di loroci sia qualcosa. Pertanto, la cuoca corre ad avvisare la sua signora. Hunkar, pertanto, prende in mano la situazione e, per creare l'ennesimo problema a Sermin, si reca da Naciye, la moglie di Hatip, per avvisarla su quanto stia accadendo tra i due alle sue spalle...

