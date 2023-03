Terra Amara Anticipazioni 8 marzo 2023: Tutti danno la caccia a Sermin!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 marzo, alle 14.10, Gaffur riesce a consegnare il denaro ad Hunkar, ignara del modo in cui se lo sia procurato. Saniye, invece, sospetta che il marito ne abbia combinata una delle sue, e lo mette in guardia. Nel frattempo, Sermin continua a nascondersi a casa di Hatip. Gli uomini della signora la stanno cercando ovunque, ma non la trovano.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur viene rapinato!

Gaffur aveva appena ritirato dei soldi da Kamer per conto di Hunkar, quando due loschi individui lo hanno derubato. Il capomastro, pensando al momento in cui la signora lo avrebbe rivisto tornare a mani vuote alla tenuta, tremava di paura. Per tale ragione, quando Hatip si è proposto di dargli una mano, Gaffur ha pensato che, per una volta, la fortuna fosse dalla sua parte. Quest'ultimo, infatti, non sapeva che i rapinatori fossero proprio degli scagnozzi al servizio del suo "salvatore".

Terra Amara Anticipazioni: Saniye mette Gaffur alle strette...

Gaffur sta tornando alla villa sollevato: può consegnare il denaro ad Hunkar. La donna, del tutto ignara che si tratti di un prestito che Hatip ha fatto al fratello di Gulten, lo prende senza battere ciglio. Ma mentre Hunkar non si è accorta che ci fosse qualcosa che non andasse nell'atteggiamento di Gaffur, a Saniye non è di certo passato inosservato il comportamento più bislacco del solito del marito. La cuoca, indispettita, lo ha messo con le spalle al muro, e poi gli ha chiesto di non cacciarsi in altri guai...

Sermin si nasconde ancora da Hatip, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 8 marzo 2023

La signora è sulle tracce di Sermin. Hunkar deve trovare la nipote, per costringerla a ritirare la denuncia che ha sporto contro Demir, il quale, ora, è di nuovo dietro le sbarre. Tuttavia, la donna non riesce proprio a trovare Sermin. Hunkar ha sguinzagliato tutti i suoi uomini di fiducia per far rintracciare la bionda, che, però, sembra essere svanita nel nulla. Sermin, intanto, continua a nascondersi a casa di Hatip...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.