Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Umit svela la sua vera identità, Sevda sotto shock

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Terra Amara provenienti dalla Turchia. Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Umit svela la sua verità.

Tutto sta per cambiare per Sevda Caglayan. Le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, infatti, ci svelano che l’ex amante di Adnan Yaman scoprirà che la dottoressa Umit Kahraman altri non è che sua figlia Alya. Mentre la donna, dopo un malore, cercherà di riconquistare il favore della figlia perduta, Umit si dimostrerà insensibile alle preghiere della donna, troppo ferita dalla sua mancanza. Una telefonata, tuttavia, cambierà tutto. Vediamo insieme cosa accadrà nella soap di Canale 5.

Sevda contro Umit nelle nuove puntate di Terra Amara

Umit Kahraman è finita nel mirino di Sevda Caglayan quando l’ex amante di Adnan Yaman ha scoperto che la nuova dottoressa di Cukurova era anche l’amante di Demir Yaman. Mentre Mujgan appoggia la collega, volendo vendicarsi di Zuleyha Altun, Sevda vuole che Umit si faccia da parte e le due finiscono con l’avere una fortissima discussione. Proprio durante questo scambio di battute, Umit fa notare alla Caglayan che è assurdo che proprio lei, famosa in tutta la città per essere stata l’amante di Yaman, possa giudicarla per essersi innamorata di Demir. Parlando, Umit si lascia scappare di essere sua figlia biologica, Alya, che abbandonò in fasce per poter continuare a fare l’amante di Adnan.

Anticipazioni Terra Amara, Umit è la figlia di Sevda

Umit è la figlia perduta di Sevda e lei, ascoltando questa confessione scioccante ha un malore, un infarto, e sarà proprio la figlia a prestarle soccorso e portarla in ospedale. Le Anticipazioni sulla soap di Canale 5 ci rivelano che la Caglayan si riprenderà del tutto fortunatamente e che, dopo essersi svegliata in ospedale, vorrà fare di tutto per dimostrare alla figlia che si sbaglia e che la storia non è quella che le hanno sempre raccontato. Sevda inizia a chiedere ad Umit di ascoltare la sua versione dei fatti ma lei si oppone fermamente, essendo cresciuta con il padre che le ha sempre raccontato di essere stata lasciata dalla madre che le ha preferito l’amante. Messa alle strette, Sevda chiederà a Umit di chiamare la zia paterna per provare la sua versione dei fatti e questa si rivelerà la mossa giusta.

Terra Amara Anticipazioni, Sevda e Umit fanno pace

Umit è molto infastidita dall’invadenza di Sevda e si pente di averle rivelato la sua vera identità. Le trame di Terra Amara ci rivelano che la donna proverà il tutto per tutto per riconquistare la figlia, telefonando alla zia paterna per chiederle di aiutarla a convincere che è lei a dire la verità su quanto accaduto. Sevda, infatti, non solo è stata allontanata dal padre e costretta a lasciarla, ma è quasi stata costretta ad abortire perché per il marito quella era una gravidanza non desiderata. Al telefono, la zia conferma quanto detto da Sevda e ad Umit non resta che abbracciare la madre e perdonarla.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.