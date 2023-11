Terra Amara Anticipazioni e Trame Turche: Mujgan vuole vendicarsi di Zuleyha e si allea con Umit

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame turche della Soap di Canale 5, Terra Amara. Cosa accadrà nelle nuove puntate tra Zuleyha e Mujgan?

Grandi colpi di scena ci aspettano delle nove puntate, resto in onda su Canale 5 della soap Terra Amara. Le anticipazioni, infatti, ci rivelano che Mujgan diventerà una amica e confidente di Umit e ci rimarrà molto male quando de Demir Yaman sceglierà di tornare con la moglie Zuleyha Altun, abbandonando l’amante. Infelice e frustrata dalla situazione, soprattutto colpita dal dolore dell'amica, la Hekimoglu prenderà una decisione.

Demir torna da Zuleyha nelle nuove puntate di Terra Amara

Umit è giunta a Cukurova su richiesta dell’amico Fikret Fekeli che medita vendetta contro la famiglia Yaman a causa di Adnan Yaman, che abusò della madre per poi ripudiare il figlio nato dallo stupro e costringerlo ad una vita miserabile. Tuttavia conoscendo meglio Demir, la bella dottoressa ha finito con l’innamorarsi della marito di Zuleyha Altun, ed è diventata la sua amante. La love story, tuttavia, si è interrotta quando lo Yaman ha deciso di dare una seconda occasione al suo matrimonio, approfittando del fatto che Zuleyha avesse finalmente il cuore libero dopo la morte di Yilmaz Akkaya. Così, Umit ha avuto un cuore infranto e nulla in cambio e si è sfogata con l’amica Mujgan, raccontandole di essere stata l’amante di Yaman e tutta la sua sofferenza quando lui ha scelto la moglie, anche per il bene della sua famiglia. La Hekimoglu non è sicuramente la maggior fan della Altun, visto che per colpa sua Yilmaz non la ha mai amata e il dolore di Umit porta a galla vecchi rancori.

Terra Amara Anticipazioni, Mujgan abbandonata da Fikret

L’astio di Mujgan per Zuleyha cresce a dismisura quando Fikret annuncia di voler lasciare la città e tornare in Germania, dopo una scoperta sconvolgente. Grazie al ritrovamento di un carteggio, infatti, Fekeli scopre che la madre non è stata stuprata da Adnan ma che era una delle sue amanti e si era innamorata, mentre lui non la considerava altro che una donna con cui sfogare la sua passione. Questa rivelazione mette in discussione tutto il piano di vendetta di Fekeli che rinuncia ai suoi intento, dato che non hanno più senso, e annuncia a Mujgan la sua imminente partenza. Lei, innamoratissima ha il cuore spezzato e, quando l’amica Umit le racconta il suo dolore per Demir, la Hekimoglu inizia a pensare che sia ingiusto che Zuleyha abbia il suo lieto fine mentre ha rubato quello suo e di Umit. Le Anticipazioni sulla soap di Canale 5 ci svelano che a questo punto accadrà l’impensabile.

Anticipazioni Terra Amara: Mujgan aiuta Umit

Nelle nuove puntate di Terra Amara presto in onda su Canale 5, Mujgan prometterà all’amica Umit di aiutarla a vendicarsi di Zuleyha Altun e di Demir che l’ha lasciata su due piedi, dopo una relazione intensa e ricca di passione. Volendo essa stessa vendicarsi della donna che si è sempre messa in mezzo nel matrimonio con Yilmaz Akkaya, la dottoressa farà in modo di lasciare sotto un sedile della macchina dello Yaman un braccialetto di Ümit, sperando che la Altun possa così trovarlo, insospettirlo scoprire che il marito l’ha tradita. Un colpo veramente basso quello progettato dalla Hekimoglu ma chissà se Zuleyha reagirà come sperato.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.