Terra Amara Anticipazioni 31 ottobre 2023: Demir pronto a divorziare da Zuleyha per Umit!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 31 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir si sbilancia con Umit, facendole una promessa degna di nota...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 ottobre 2023, alle 14.10, Demir inventa una scusa con Zuleyha e parte con Umit per un finesettimana romantico. Una volta giunti nella villa lussuosa che ha affittato per loro, l'imprenditore rassicura l'amante: presto, chiederà il divorzio alla moglie. Lo Yaman ha deciso che l'Altun resterà alla tenuta, dove ormai è la nuova signora e dove sta crescendo i loro figlioletti, mentre lui si trasferirà altrove, per iniziare da capo con la Kahraman...

Terra Amara Anticipazioni: Umit si è innamorata di Demir!

Fikret era stato molto chiaro con Umit: avrebbe dovuto sedurre Demir senza mai innamorarsene. Il giovane, infatti, vuole che il fratellastro perda la testa per un'amante, così da spezzargli il cuore e parallelamente rovinargli la reputazione. Tuttavia, alla fine, il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova ha cominciato a provare qualcosa di autentico per lo Yaman, tanto che sta soffrendo per lui. La Kahraman ha persino confidato a Mujgan le proprie pene d'amore: ha il timore che, essendo Demir un uomo sposato, lei sia condannata a restare in eterno nient'altro che "l'altra"...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Umit in viaggio...

Lo Yaman non vuole che Umit non si senta importante per lui, ed è proprio per tale ragione che ha optato per una fuga romantica. Dopo aver messo una scusa con Zuleyha, ossia un viaggio d'affari, Demir è partito per Ankara insieme alla dottoressa. In questa città l'imprenditore ha addirittura affittato una villa lussuosa per trascorrere un finesettimana da sogno in compagnia di Umit...

Demir vuole divorziare da Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 ottobre 2023

Lo Yaman e l'amante se ne stanno come in una bolla: sono lontani da Cukurova, dove non esiste nessun altro se non loro due ed il loro amore. La Kahraman è felice di trascorre questo finesettimana romantico con l'amato, però è palese che qualcosa la turbi. Il medico confessa a Demir di essere triste al pensiero che, una volta rincasati, tornerà ad essere "l'altra", un ruolo che, con ogni probabilità, dovrà ricoprire per sempre. Il ragazzo si affretta rincuorarla: la moglie continuerà ad essere fedele al ricordo del defunto Yilmaz, l'unico uomo che abbia mai amato in vita sua, e, quindi, per loro non potrà esserci alcun futuro. Tuttavia, lo Yaman vuole che l'Altun resti a vivere alla tenuta, dove ormai è la nuova signora, e dove potrà crescere i figlioletti al meglio; lui, invece, chiederà il divorzio e si trasferirà, per iniziare una nuova vita insieme ad Umit. Quest'ultima è impaziente che questo progetto si concretizzi... ma Anticipazioni rivelano che l'imprevisto è dietro l'angolo!

