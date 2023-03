Terra Amara Anticipazioni 18 marzo 2023: Sermin ha un terribile incidente. Sopravvivrà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 18 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Demir spera nella testimonianza di Sermin, quest'ultima finisce in coma. Hunkar è disperata!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 marzo, alle 14.10, Zuleyha viene ingiustamente accusata di aver spinto giù dalle scale Saniye. Intanto, Demir spera di uscire presto di prigione, evitando così la pena di morte, grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest'ultima, però, inseguita dagli uomini di Hatip, ha un incidente automobilistico e finisce in coma. Hunkar e Yilmaz sono in ansia. La donna, soprattutto, si augura che Sermin sopravviva, dato che l'ha profumatamente pagata per ritirare le accuse contro il figlio. Mujgan sente che Yilmaz è sempre più lontano da lei, e sta cercando il modo per riconquistarlo. Saniye, invece, è tornata alla tenuta dopo la caduta dalle scale; Gaffur, il quale credeva che la moglie sarebbe morta, è felice. Nel frattempo, Behice scopre di essere sul lastrico a causa dei debiti accumulati da suo fratello Behzat. Grazie alla testimonianza di Sermin, Demir esce dal carcere. Yilmaz è amareggiato, mentre Hatip è preoccupato: sta progettando la fuga. Per finire, Fekeli prende le difese di Behice, sparando alle gambe di uno dei due balordi che stavano provando ad avvicinarla.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sotto accusa!

In seguito ad una brutta discussione tra Zuleyha e Saniye, quest'ultima è caduta dalle scale. A causa di una ferita alla testa, Saniye ha perduto i sensi, ed è quindi stata trasportata d'urgenza in ospedale. Da quel momento, tutti alla tenuta additano l'ex sarta come la responsabile di ciò che è successo alla cuoca, accusandola di averla spinta di proposito. La Altun, dal canto suo, continua a dichiararsi innocente... Qual è la verità?

Terra Amara Anticipazioni: Sermin in coma...

Demir è ancora dietro le sbarre, ma conta di uscire presto di prigione. L'imprenditore, infatti, è certo che Hunkar sia riuscita a convincere Sermin a ritrattare, e a testimoniare in suo favore in tribunale. In realtà, la bionda non ha la minima intenzione di fargli questo enorme favore. Sermin, pur di non accontentare sua zia, è partita per la Francia, dove sua figlia Betul vive e studia. Tuttavia, durante la sua fuga, alla moglie di Sabahattin accadrà qualcosa di terribile. Sermin è in viaggio verso Parigi, quando si accorge che degli scagnozzi di Hatip la stanno inseguendo. In preda al panico, la bionda va fuori strada. Sermin ha un terribile incidente, e finisce in coma. Nel momento in cui Hunkar lo viene a sapere, inizia a disperarsi: se la nipote non sopravvivrà, non potrà ritrattare e, quindi, lo Yaman verrà inevitabilmente condannato a morte.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan prova a riconquistare Yilmaz, ma...

Demir torna a piede libero, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 marzo 2023

Yilmaz è furibondo, ed Hatip è terrorizzato: Demir è uscito di prigione. Quest'ultimo, grazie alla testimonianza di Sermin, alla fine è potuto tornare a piede libero, e alla villa. Come reagirà Zuleyha? Nel frattempo, Behice, con il suo viaggio ad Istanbul scopre di essere sul lastrico, a causa degli ingenti debiti contratti da suo fratello Behzat. Sulla via del ritorno, Fekeli, il quale aveva deciso di accompagnare la donna, si rende conto di aver fatto la scelta giusta. L'uomo si ritrova a dover difendere Behice, sparando alle gambe di uno dei due balordi che stavano provando ad avvicinare la donna...

