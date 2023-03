Terra Amara Anticipazioni 17 marzo 2023: Zuleyha e Yilmaz progettano una nuova fuga insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 17 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Saniye viene trasportata in ospedale, Zuleyha e Yilmaz s'incontrano in gran segreto. Hunkar, invece, ha qualcosa d'importante da mostrare all'avvocato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 marzo, alle 14.10, Zuleyha e Saniye hanno un brutto litigio, che culmina con la caduta dalle scale di quest'ultima. Saniye riporta una ferita alla testa. Priva di sensi, la cuoca viene trasportata in ospedale. Intanto, l'ex sarta ne approfitta per incontrare Yilmaz, con il quale sta progettando una nuova fuga. Hunkar, invece, sta mostrando all'avvocato Hayati la lettera che ha estorto a Sermin.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye cade dalle scale!

Tra Zuleyha e Saniye non è mai corso buon sangue. Tuttavia, dal momento in cui la prima è diventata la moglie del signore della tenuta, la cuoca non ha potuto far altro che rassegnarsi e deporre le armi. Le due, però, di tanto in tanto tornano a battibeccare, anche e soprattutto perché Hunkar ha messo Saniye alle calcagna della Altun. Ora, ad esempio, queste ultime stanno avendo un brutto litigio, che culmina con una rovinosa caduta dalla scale: la moglie di Gaffur è grave!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz pronti alla fuga...

Saniye viene trasportata d'urgenza in ospedale: a causa di una ferita alla testa, la donna ha perduto i sensi. Il marito è in ansia. Saniye si salverà oppure, come teme Gaffur, morirà? Intanto, approfittando del trambusto che c'è alla villa dopo questo terribile incidente, l'ex sarta incontra - ovviamente - in gran segreto il suo amato Yilmaz. Zuleyha ed il figlioccio di Fekeli stanno progettando una nuova fuga insieme... Stavolta riusciranno nell'ardua impresa?

Hunkar ha un asso nella manica, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 marzo 2023

Hunkar non sa che cosa sta succedendo nella sua tenuta, e alle sue spalle. La signora ignora che la sua governante, in seguito ad una caduta dalle scale, sia stata ricoverata in ospedale, ma, soprattutto, ignora che sua nuora stia pianificando una nuova fuga con l'Akkaya. Hunkar, dopotutto, ha qualcos'altro di cui occuparsi al momento. La donna si sta dedicando anima e corpo alla complicata situazione di Demir. Dato che Sermin non si presenterà in tribunale per testimoniare in suo favore, Hunkar tira fuori il suo asso nella manica: una lettera che è riuscita ad estorcere alla bionda, e che ora sta mostrando all'avocato Hayati. Basterà per salvare il figlio dalla pena di morte?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 marzo 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.