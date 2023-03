Terra Amara Anticipazioni 16 marzo 2023, Sermin in fuga: non testimonierà a favore di Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 16 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Sermin non sarà di parola: invece di presentarsi in tribunale, fuggirà in Francia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 marzo, alle 14.10, Fusun comunica a Sermin che ha dei documenti che le appartengono. Quest'ultima raggiunge l'amica per andare a recuperarli, e poi le confessa che non ha intenzione di presentarsi al processo contro Demir per farlo scagionare con la sua testimonianza: è in partenza per Parigi, dove raggiungerà la figlia, Betul. Prima di mettersi in viaggio, però, Sermin va in ospedale da Sabahattin per dirgli che non gli concederà mai il divorzio. Nel frattempo, Fekeli accompagna Behice ad Istanbul, mentre Yilmaz, conscio dell'accordo tra Hunkar e sua nipote, si mette sulle tracce di Sermin.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin in fuga!

Fusun contatta Sermin per dirle che è in possesso di alcuni suoi documenti. La bionda, allora, la raggiunge per recuperarli. Inoltre, Sermin ha qualcosa da confessare alla sua amica: contrariamente a ciò che aveva garantito a sua zia, non si presenterà in tribunale per ritrattare e, dunque, testimoniare a favore di Demir affinché quest'ultimo venga scagionato!

Terra Amara Anticipazioni: Sermin non concederà il divorzio a Sabahattin...

La moglie di Sabahattin ha escogitato un piano ben preciso per sfuggire alle sue responsabilità: sta per mettersi in viaggio verso la Francia. Presto, Sermin si ricongiungerà con sua figlia Betul, la quale vive e studia a Parigi. Prima di partire, però, la donna si reca in ospedale, perché ha qualcosa da dire a suo marito. Una volta che si ritrova faccia a faccia con Sabahattin, Sermin gli sventola davanti le carte del divorzio, dichiarando a gran voce che non gliele firmerà mai e poi mai.

Yilmaz sulle tracce di Sermin, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 marzo 2023

Behice si sta ancora asciugando le lacrime, addolorata per la tragica dipartita di suo fratello Behzat. Tuttavia, la zia di Mujgan non può continuare a disperarsi: deve affrontare un importante viaggio, quello verso Istanbul. Behice deve capire bene quale sia la sua situazione economica, ora che il consanguineo è morto. Fekeli, allora, le propone di accompagnarla, e lei accetta. Intanto, Yilmaz, conscio dell'accordo tra Hunkar e la nipote per far scagionare lo Yaman, si mette sulle tracce di Sermin...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.