Terra Amara Anticipazioni 15 marzo 2023: Demir rischia la pena di morte!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 marzo, alle 14.10, Zuleyha non ha più alcun dubbio: tra Hunkar e Fekeli c'è del tenero. In che modo utilizzerà questa informazione? Intanto, il giorno del processo a Demir è arrivato, ma Sermin, contrariamente a quanto aveva detto, non si presenterà. Si mette male per l'imprenditore, che, tra l'altro, continua a credere che la moglie sia fuggita con Yilmaz...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sa che cosa c'è tra Hunkar e Fekeli!

In passato, Zuleyha ha casualmente origliato una conversazione telefonica fra Hunkar e Fekeli, ed ha iniziato a sospettare che ci fosse del tenero. All'epoca la giovane aveva parlato della sua intuizione a Demir, sperando che quest'ultimo s'infuriasse con la madre. Ora, i sospetti della Altun si tramutano nella certezza che Hunkar ed il figlioccio di Yilmaz si amino alla follia. Che cosa ne farà di quest'informazione l'ex sarta? La sfrutterà ancora una volta per tentare di mettere sua suocera contro suo marito?

Terra Amara Anticipazioni: Il giorno del processo a Demir si avvicina...

Il processo allo Yaman è alle porte. Hunkar sa che il figlio ha una sola possibilità di scampare alla pena capitale: Sermin dovrà presentarsi in tribunale per ritrattare. Per tale ragione, la donna ha cercato in largo ed in lungo sua nipote e, quando l'ha trovata, l'ha costretta ad accettare di testimoniare in favore di Demir. Benché Sermin abbia dato la sua parola ad Hunkar, non è affatto intenzionata ad aiutare suo cugino a tornare a piede libero...

Si mette male per Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 marzo 2023

Lo Yaman è ancora dietro le sbarre, e sa di potersi aggrappare ad un'unica speranza: sua madre dovrà convincere sua cugina a ritrattare. Soltanto Sermin può farlo scagionare! Quest'ultima, però, ha già deciso che non si presenterà in tribunale. Il signore di Cukurova, essendo all'oscuro delle intenzioni di Sermin, sembra essere più preoccupato per Zuleyha che per le sue sorti. Demir, infatti, è stato - male - informato da Hatip sulla fuga della moglie con l'ex fidanzato, e non riesce a pensare ad altro...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.