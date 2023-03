Terra Amara Anticipazioni 11 marzo 2023: Demir, in carcere, scopre che Zuleyha è fuggita con Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 11 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz presta soccorso a Zuleyha, ma Hunkar pensa che i due siano fuggiti insieme. Hatip va a riportare questa informazione sbagliata a Demir, il quale è ancora dietro le sbarre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 marzo, alle 14.10, Yilmaz, per puro caso, incontra Zuleyha. Quest'ultima è svenuta in automobile, e sta per avere un aborto spontaneo. L'ex meccanico le presta immediatamente soccorso, e l'accompagna in ospedale; qui, sarà Mujgan, gelosa e sospettosa, a prendersene cura. Intanto, Hunkar raggiunge Fekeli, e gli dice di essere certa che la Altun sia fuggita con l'Akkaya, ma lui si rifiuta di crederle. Hatip, invece, va in carcere e racconta a Demir della fuga della moglie con il suo ex fidanzato. L'intento dello spietato imprenditore è di far crollare psicologicamente il detenuto. Nel frattempo, Sermin è stata rintracciata da Hunkar, la quale l'ha minacciata: deve andare subito a ritirare la denuncia contro lo Yaman. La bionda si sfoga con Hatip e Naciye. Quest'ultima, allora, le suggerisce tra le righe di vendicarsi dell'odiata famiglia, e l'uomo coglie l'occasione per chiederle di unire le forze contro i signori di Cukurova: toglieranno loro tutto.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz presta soccorso a Zuleyha!

Dato che la nonnina si era sentita male, Zuleyha si era messa al volante per portarla subito in ospedale; tuttavia, un attimo dopo è stata quest'ultima ad accusare un malore. Yilmaz sta passando casualmente per di lì, e trova la Altun svenuta in automobile. L'ex meccanico le presta soccorso, accompagnandola dalla moglie. Infatti, sarà proprio Mujgan, gelosa e sospettosa, a prendersi cura della giovane, che è incinta e rischia di avere un aborto spontaneo. La Hekimoglu riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti contrastanti e a svolgere al meglio il suo lavoro, salvando la vita a Zuleyha e al bambino che porta in grembo?

Terra Amara Anticipazioni: Demir pensa che Zuleyha sia fuggita con Yilmaz!

Nel momento in cui si rende conto che sua nuora non è al cottage, Hunkar pensa che sia fuggita insieme all'Akkaya; pertanto, la signora dà avvio alle ricerche della Altun. Nel mentre, Hunkar si reca da Fekeli. Inferocita, la donna fa sapere a quest'ultimo di essere convinta che l'ex sarta sia scappata con il suo amato figlioccio, ma Fekeli si rifiuta di crederle. Intanto, Hatip, entrato a conoscenza di tutta questa storia, va a trovare Demir in carcere. Il perfido imprenditore ci tiene a fargli sapere che Zuleyha lo ha tradito, dandosela a gambe levate con Yilmaz. Il suo intento, chiaramente, è quello di far crollare psicologicamente il detenuto. Centrerà l'obiettivo, oppure ormai la fiducia che lo Yaman ripone in sua moglie è cieca?

Hatip e Sermin sono spietati, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 marzo 2023

Hunkar riesce a rintracciare Sermin, finalmente. La signora la minaccia: se non vuole cacciarsi in un bel guaio, le converrà ritirare la denuncia che ha sporto contro il cugino. La bionda non può credere che Hunkar abbia osato ricattarla, di nuovo. Sermin si confida con Hatip e con Naciye, la quale, tra le righe, le consiglia di mettere in atto una vendetta contro l'odiata famiglia. Il diabolico imprenditore coglie al volo l'occasione per proporre all'ex moglie di Sabahattin di allearsi per distruggere una volta per tutte gli Yaman...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 all'11 marzo 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.