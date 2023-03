Terra Amara Anticipazioni 14 marzo 2023: Hunkar, disperata, fa una particolare richiesta a Saniye...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 14 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar, temendo che gli Yaman perdano il loro prestigio agli occhi degli altri, decide di fare la sua mossa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 marzo, alle 14.10, Hunkar ha paura che la sua famiglia non sembri più ricca e potente. Per provare a porre rimedio al problema, la signora decide di far organizzare a Saniye la celebrazione delle circoncisioni per i bambini di Cukurova, come ogni anno. Un terribile imprevisto, però, è dietro l'angolo...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar in pena per Demir...

Quanti problemi per Hunkar! Demir continua a restare dietro le sbarre per l'omicidio di Cengaver. Nonostante l'imprenditore non faccia altro che professare a gran voce la sua innocenza, nessuno sembra essere in grado di trovare le prove necessarie per dimostrarlo e farlo scagionare; nemmeno sua madre riesce nell'impresa, benché stia facendo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Dopotutto, Hunkar ha anche tanto altro di cui occuparsi...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar pensa che Zuleyha sia fuggita con Yilmaz!

La donna, in assenza dello Yaman, si è vista costretta a prendere in mano le redini dell'azienda e della famiglia. Hunkar si sta occupando di gestire i loro dipendenti, rimasti senza una guida, e di tenere sott'occhio Zuleyha, rimasta senza il marito. La signora, infatti, temeva che la nuora avrebbe approfittato della lontananza e dell'impotenza di Demir per fuggire con Yilmaz; pertanto, quando non l'ha trovata in casa, Hunkar ha subito pensato che la sua paura si fosse concretizzata, ed ha dato avvio alle ricerche della Altun. In realtà, la figlia della nonnina ha poi scoperto che la giovane era in ospedale, perché, dopo essere svenuta in automobile, stava rischiando di avere un aborto spontaneo. Per fortuna, l'ex meccanico passava di lì per caso, e le ha quindi tempestivamente prestato soccorso...

Hunkar trova una soluzione ai suoi problemi, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 marzo 2023

Hunkar deve far fronte a più di un problema. Tra il figlio ancora in carcere, le difficoltà nel mondo degli affari e la diffusione della notizia di una presunta fuga di Zuleyha con Yilmaz, la signora della tenuta si rende conto che la reputazione ed il prestigio della sua famiglia sono appese ad un filo. Hunkar sa perfettamente di dover agire, e alla svelta, affinché la situazione non precipiti. Pertanto, la donna ordina a Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova, come ogni anno: in questo modo dimostrerà che gli Yaman sono potenti come sempre. Tuttavia, anticipazioni rivelano che durante il grande evento qualcosa andrà storto... per colpa di Gaffur!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 marzo 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.