Tempesta d’Amore sparisce dal palinsesto Mediaset: stop ad agosto, quando torna su Rete4

Anticipazioni TV

I fan di Tempesta d’Amore allarmati per l’improvvisa sparizione della soap tedesca da Rete4. Ecco quando torna su Mediaset con le puntate della nuova stagione.

I fan di Tempesta d’Amore hanno trovato un’amara sorpresa ad attenderli. La soap tedesca, infatti, è improvvisamente sparita dai palinsesti Mediaset e al suo posto è apparsa una nuova soap turca dal titolo Everywhere I Go. Ma non c’è bisogno di allarmarsi, c’è un motivo per questa scelta e si tratta di una situazione momentanea. Ecco quando torna Tempesta d’Amore su Rete4.

Tempesta d’Amore sparisce improvvisamente da Mediaset

Sono ormai diversi anni che i protagonisti di Tempesta d’Amore tengono compagnia al pubblico di Mediaset, facendo appassionare i telespettatori con le vicende ambientate nell’hotel Fürstenhof tra intrighi, amori proibiti, e problemi familiari mai superati. La soap tedesca, tuttavia, è improvvisamente sparita dal palinsesto di Rete4, lasciando il posto ad una nuova soap turca dal titolo Everywhere I Go, già disponibile sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Dal 29 luglio 2024, infatti, stop alla programmazione di Tempesta d’Amore con grande allarmismo da parte dei fan che temono che la rete voglia interrompere per sempre la soap e lasciare il posto alle concorrenti turche, che diventano sempre più forti grazie a grandi successi come Daydreamer e la più recente Terra Amara. Tuttavia, i fan della serie tv non devono disperare dal momento che c’è una spiegazione a questa scelta.

Quando torna Tempesta d’Amore su Rete4

La sorpresa è stata tanta da parte del pubblico di Rete4 quando, al posto di Tempesta d’Amore, è andata in onda la nuova soap turca Everywhere I Go. Questa nuova serie tv racconta la storia di Selin Sever, una ragazza ambiziosa che vuole cercare la sua indipendenza acquistando una casa. La sua storia si intreccia con quella di Demir Erendil, uomo d’affari che è appena tornato a Istanbul per vivere nella casa dove è cresciuto, dopo un anno trascorso all’estero. I due si trovano, loro malgrado, ad essere coinquilini e scopriranno anche che Selin è la nuova assunta nell’agenzia di Demir, situazione che complicherà ancora di più il loro burrascoso rapporto. Ma quando torna Tempesta d’Amore su Rete4 e perché è stata sospesa senza preavviso? Mediaset si è trovata davanti alla scelta obbligata dal momento che avrebbe dovuto mandare in onda le puntate della nuova stagione della soap tedesca in estate, opzione poco funzionale anche per gli ascolti. Ed ecco, dunque, che Tempesta d’Amore tornerà a partire dal 2 settembre 2024 al consueto orario con le nuove puntate imperdibili.