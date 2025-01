Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2025: Otto innamorato di Valentina

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 6 al 10 gennaio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra aiuta Yvonne

Da quando ha scoperto di avere il cancro, Yvonne continua a trascurare il lavoro tanto da ricevere un ammonimento ufficiale. Scossa, la donna interrompe il proprio turno al bar senza dare spiegazioni, imbattendosi proprio in Alexandra. A dispetto di quanto si sarebbe potuto ipotizzare, Alexandra accompagna Yvonne in clinica e si rivela un grande sostegno per la Klee. La donna, tuttavia, ha un motivo segreto per tutta questa generosità.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Robert innamorato di Nicole?

Nonostante l’aiuto di Robert, Nicole fatica a vendere le sue creazioni a causa della chiusura del Caffè Liebling ma Michael ha un’idea. Mentre Robert cerca un modo per aiutare Nicole, su internet arrivano delle recensioni positive da parte di un utente misterioso sul Caffè Liebling. Mentre la speranza torna, Robert vuole fare colpo su Nicole perché inizia a provare qualcosa per lei, così scopre che è una grande amante della letteratura e finge di condividere la sua passione.

Tempesta d’Amore: Theo ottiene un lavoro

Lale ha l’opportunità di candidarsi come fitness trainer al Fürstenhof. Purtroppo Max non riesce ad unirsi a lei e viene sostituito da Theo. Mentre Max e Imani salutano i propri cari in una festa di addio, grazie all’aiuto di Alfons, Theo ottiene un lavoro come facchino al Fürstenhof.

Markus avvelena Eleni nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Leander accusa Julian di aver cercato di ucciderlo, ma lo chauffeur si dichiara innocente e Eleni gli crede. Nel frattempo, tentativo di distruggere il progetto di Christoph ed Eleni, Markus contamina la preziosa sorgente ma sua figlia ne beve per testarla e inizia a sentirsi male. Markus ha distrutto l’accordo di Christoph per la vendita dell’acqua e quando Eleni è fuori pericolo dopo l’avvelenamento, può finalmente gioire. Presto, tuttavia, Markus scopre di essere stato immortalato da una fototrappola e distrugge la scheda di memoria con le immagini compromettenti. Julian, sospettando di lui dopo l’avvelenamento, trova un modo per recuperare i dati grazie a Theo. Terrorizzato, Markus implora Julian di non tradirlo e il ragazzo si sente diviso a metà, cosa sceglierà di fare?

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Otto e Valentina sempre più vicini

Otto coglie l’occasione per avvicinarsi a Valentina durante il party di addio di Max e Imani ma l’arrivo di Noah e Greta rovina l’atmosfera. Vedendola in crisi, Otto cerca di risollevare il morale a Valentina con una sorpresa romantica e così i due finiscono di avvicinarsi sempre più. Purtroppo l’ombra di Noah incombe sempre tra loro e sembra che Valentina non sia ancora pronta per godersi completamente l’amore di Otto. Nel frattempo, Valentina aiuta Otto a trovare dei finanziatori per la sua idea di business attira a Bichlheim un personaggio inaspettato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.