Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 5 all'11 novembre 2023: Rosalie scopre i tradimenti di Michael e si vendica di lui!

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 5 all'11 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie strega Paul!

Paul vede Raphael baciare sulla guancia Josie e travisa la situazione. La ragazza, accortasi di essere osservata, cerca di spiegargli la situazione ma lui le risponde di non essere arrabbiato e di volere solo vedere felice. Più tardi però il Lindbergh è preso dallo sconforto e dalla nostalgia della sua amata.

Josie non è per nulla contenta del servizio fotografico, organizzato al Fürstenhof per il nuovo sito. La ragazza non vuole essere immortalata dalla macchina fotografica ma Shirin la convince a non rinunciare a questa occasione e l’aiuta persino a rifarsi il look.

Paul continuerà a voler stare insieme a Costanze ma vedere Josie truccata e vestita per il servizio fotografico lo manda completamente in tilt.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Max e Vanessa in salvo ma…

Gerry trova Max e Vanessa e riesce a portarli in salvo. Tutti lo considerano un eroe ma nonostante questo momento di gloria, il ragazzo non ha ancora totale fiducia in se stesso e teme di fallire nel servizio fotografico. I Sonnbichier gli infondono il coraggio che gli serve ma quando si trova davanti alla fotocamera, viene di nuovo preso dal panico.

Max e Vanessa, dopo il brutto episodio che hanno vissuto, pensano di aver affrettato di tempi volendo ristrutturare la mansarda di Michael. Decidono quindi di cambiare i loro piani.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Rosalie scopre i tradimenti di Michael

Rosalie si è accorta che Michael è molto strano e nonostante André abbia tentato di calmarla, decide di affrontare il compagno. Il medico le assicura che va tutto bene ma poco dopo si fa sorprendere mentre tenta di baciare Carolin.

Rosalie è sconvolta da quello che ha visto. Piena di ira decide di infliggere al fidanzato una sonora lezione e di mostrargli cosa sta perdendo. Prendendo a esempio l’idea di Yvonne, assume Raphael per farlo ingelosire.

Intanto Wernef vuole riacquistare le azioni del Fürstenhof e fa un’offerta agli Schwarzbach, che a loro volta le hanno acquistate da Ariane. Purtroppo per lui, riceve un rifiuto inappellabile. Gli Schwarzbach, decisi a non mollare l’hotel, vogliono che il sito venga al più presto rinnovato. Questo infastidisce Werner e Christoph è costretto a intervenire per rasserenarlo.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20.00 su Rete4.