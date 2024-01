Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024: Josie scopre la vera identità di Leon e gli dichiara guerra

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie scopre la verità su Leon

Leon si dichiarerà a Josie e la ragazza rimarrà spiazzata da questa novità. Deciderà però di dargli un’occasione e per questo i due si prepareranno per fare insieme un’escursione.

Leon continuerà però ad avere un segreto e non saprà come affrontare l’argomento con Josie. Il ragazzo vorrebbe dirle chi è davvero, prima che sia troppo tardi e glielo riveli qualcun altro. Deciderà quindi di dirglielo mentre sono in montagna ma non riuscirà a proferire parola, dopo il racconto struggente di Josie su Paul e sulle sue bugie.

A rivelare a Josie chi sa davvero Leon sarà Erik. La giovane rimarrà sconvolta dal sapere che il ragazzo a cui si sta avvicinando, è in realtà il suo più grande rivale in affari. Delusa e molto amareggiata, Josie prenderà le distanze e non vorrà più averci a che fare anzi gli dichiarerà proprio guerra.

Josie penserà di difendersi da Leon e dalla sua concorrenza, organizzando una campagna pubblicitaria. Peccato però che la sua macchina del cioccolato si romperà e la giovane non abbia i soldi necessari per comprarne una nuova. Leon tenterà di riavvicinarsi a lei aiutandola ad acquistare il macchinario. Per farlo le proporrà di partecipare insieme al torneo di biliardo, il cui primo premio – in denaro – le permetterebbe di risolvere il suo problema.

Josie accetterà la proposta di Leon ma gli dirà chiaramente di essere interessata a vincere solo il premio. Tra loro non cambierà nulla.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Carolin viene incastrata!

Carolin ha rubato a Michael la chiave dell’armadietto dei medicinali ma all’ultimo deciderà di non tradire la fiducia del medico. Sceglierà quindi di restituirla al dottore ma finirà per mettere nei guai una paziente, che verrà ingiustamente accusata di furto.

Carolin non può far accusare qualcun altro per quello che ha fatto e deciderà di confessare tutto a Michael. Il dottore vorrà aiutarla e metterà un dispositivo di tracciamento sulla scatola di medicinali, con l’intento di cogliere la Fröbel in flagrante. Peccato che la donna si insospettisca e non si faccia beccare.

Carolin pregherà la Fröbel di lasciarla in pace e di non rovinarla ma lei non avrà alcuna pietà anzi chiederà che venga revocata la libertà vigilata della Lamprecht. Carolin, spaventata di finire di nuovo in cella, si darà alla fuga.

La fuga di Carolin non durerà molto e verrà arrestata. Michael sarà molto preoccupato per lei e deciderà di aiutarla, smascherando la Fröbel. Constanze però non avrà buone notizie per lui.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vanessa delusa da Max...

Max vuole trasformare una stalla in uno spazio abitativo e creativo per gli artisti. Questo progetto fa parte della sua campagna pubblicitaria. La sua idea piacerà moltissimo a Christoph, alla ricerca di un’idea per la Festa di Primavera del Furstenhof. L’uomo presenterà questa novità agli azionisti dell’hotel e la farà passare come una sua iniziativa.

Yvonne scoprirà che la squadra che vincerà il torneo di biliardo potrà trascorrere una settimana nella suite reale e convincerà Erik a iscriversi con lei.

Erik accetta la proposta di Yvonne ma presto si accorgerà di una brutta sorpresa.

Alfons sarà molto felice che la madre di Gerry sia rimasta in paese. Per conoscerla meglio prenderà un appuntamento con il salone di bellezza. Vanessa invece vorrà passare più tempo con Max e lo inviterà a fare un picnic insieme. Il giovane ne sarà entusiasta ma dovrà dirle di no all’ultimo per via di Christoph. Vanessa ne rimarrà delusa ma poi capirà come godersi la giornata comunque.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.