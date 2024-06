Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 24 al 28 giugno 2024: Eleni e Leander si baciano ancora!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 24 al 28 giugno 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 28 giugno 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Andrè rischia la vita, Helene terrorizzata

Sebbene controvoglia, André e Robert partecipano alla battuta di pesca organizzata da Hildegard ma, quando prendono il largo con la loro barca, si rendono conto che perde e che rischiano di affondare. I due riescono a raggiungere con difficoltà un piccolo isolotto, dove tuttavia rimangono bloccati.

Non avendo notizie di André da troppo tempo, Helene inizia a sentirsi inquieta e Shirin le consiglia di seguire il suo istinto, mettendosi alla ricerca dei due uomini scomparsi insieme a Gerry.

La squadra di ricerca, capitanata da Helene, si mette sulle tracce di André e Robert, che vengono trovati fortunatamente illesi. Sollevata, Helen bacia André in un impeto di gioia e lui risponde con grande trasporto a questo gesto inaspettato. Gesto che fa nascere non poche domande in Gerry, curioso di scoprire cosa significa veramente questo bacio tra i due.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni e Leander si baciano!

Leander ha aiutato Eleni a recuperare il sonno con un aiuto poco convenzionale e lei si è fidata, riuscendo finalmente a dormire. Secondo Leander la ragazza è sulla via della guarigione e questo porta ad una nuova riflessione: una volta concluse le poco ortodosse cure, dovrà allontanarsi dalla ragazza. Mentre Valentina consiglia a Leander di confessare i suoi sentimenti ad Eleni, i due si incontrano casualmente vicino una strana roccia.

Davanti alla roccia, durante un momento di condivisione, Eleni e Leander cedono nuovamente alla passione e si baciano. Mentre la ragazza è certa che questo bacio non abbia un grande significato per Leander, lui è combattuto: se vuole continuare ad aiutare Eleni, e dunque starle vicino, non può rivelarle la portata dei suoi sentimenti.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: guai per Shirin, Vincent è un impostore

Shirin vuole organizzare un’escursione con Vincent, uno studente cieco al quale si è avvicinata recentemente. Gerry è allarmato e le chiede di ripensarci, non trovando una buona idea l’escursione senza nessuno ad accompagnarli ma la ragazza è irremovibile. Purtroppo per lei il suo sesto senso non ha avuto fortuna, dato che Vincent è un impostore che si finge cieco per derubare indisturbato.

Mentre la nuova amicizia si rivela essere un buco nell’acqua, Shirin scopre da Valentina ed Eleni che è stata lei ad aver involontariamente causato l’incidente che ha portato Helene in ospedale. La ragazza è molto triste e si sente in colpa, nonostante le rassicurazioni, teme che in futuro potrebbe rimanere coinvolta lei stessa in un simile incidente. La soluzione ideata da Noè potrebbe aiutarla davvero?

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Markus manipola Eleni

Markus è il re degli intrighi e Christoph - la cui relazione con Alexandra è stata scoperta da Werner - avverte la fidanzata di non rispettare l’appuntamento in prigione. Lei, tuttavia, lo ignora e rimare sorpresa dalla visita.

Eleni va a trovare Markus in prigione e riceve dal padre la conferma ai suoi sospetti, anche se l’uomo fa ricadere la colpa dei bianchi della Schwarzbach AG manipolati su Christoph, chiedendo alla figlia di aiutarlo a trovare prove che possano scagionarlo. Nel frattempo, Robert presenta a Christoph e Werner una nuova idea imprenditoriale, alla quale ha pensato durante la recente disavventura in mare con André.

Eleni è combattuta e ascolta anche la versione dei fatti della madre ma, quando Alexandra le mente ancora, finisce con il credere al padre. Così, come richiesto da Markus, Eleni si mette alla ricerche di prove contro Christoph per dimostrare che è stato lui a manipolare i bilanci della Schwarzbach AG.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.