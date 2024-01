Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 21 al 27 gennaio 2024: Josie sempre più lontana da Paul. Ora c'è Leon!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 21 al 27 gennaio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Constanze sabota Josie

Constanze è stata nominata rappresentante degli Schwarzbach e, grazie al suo nuovo ruolo, riesce a convincere Christoph a scegliere la ditta di Leon come fornitore di cioccolati per la Festa di Primavera. Paul è quindi costretto a disdire l’ordine che era stato fatto a Josie. La giovane pasticciera, ignara di quanto sta succedendo alle sue spalle, continua a pensare a un nuovo cioccolatino che, per l’occasione, chiama il Risveglio di Primavera.

Leon è preso dai sensi di colpa per aver soffiato il lavoro a Josie. Il ragazzo è in difficoltà soprattutto per via dei suoi sentimenti per la pasticciera e per il fatto di non averle ancora detto chi è davvero.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul convinto che Josie sia innamorata di Leon

Constanze si rende conto che Paul ha grande difficoltà nel rivelare a Josie che non sarà lei a creare i cioccolatini per la Festa di Primavera. La ragazza deve mettere un punto a questa situazione e chiede al fidanzato di fare una scelta: o lei o la pasticciera.

Paul è convinto che Josie si sia interessata a Leon e benché sia ancora innamorato della pasticciera, decide di dedicarsi al suo fidanzamento con Constanze.

Dopo la decisione di Paul, Constanze può finalmente godersi il momento. Josie capisce di non soffrire più tanto nel vedere Paul insieme a un’altra donna e pensa che sia arrivato il momento di andare avanti.

Leon non sa se rivelare a Josie la sua vera identità. Il ragazzo ha paura che dicendole tutto, la pasticciera non lo voglia più vedere.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore:

Michael dà a Helene il prezioso consiglio di non mettersi in mezzo nella relazione tra suo figlio e Shirin. La donna si scusa con la ragazza e Gerry pensa che finalmente le cose possa risolversi tra sua madre e la sua fidanzata.

Gerry propone a Shirin di assumere sua madre nel suo salone. La ragazza inizialmente non è molto contenta di avere Helene ma deve ricredersi.

André ed Helene hanno un bruttissimo incontro in paese e i due finiscono per litigare. La donna pretende che lo chef la risarcisca senza però sapere chi sia davvero. Anche André ignora la verità su di lei.

Helene e André devono mettere da parte la loro lite e promettono a Michael di andare d’accordo… ma non sarà facile mantenere la parola data.

Max ha bisogno di voti e cerca di attirare l’attenzione dei cittadini sulla sua campagna. Per questo organizza un banchetto in paese ma finisce per scontrarsi con Werner. Gerry cerca di aiutare Max e di convincere Yvonne a firmare la petizione del fratello. La donna, inizialmente riluttante, capisce di poter trarre vantaggio dalla cosa.

Erik vuole che la sua prima notte con Yvonne sia favolosa e promette alla donna di prendere la migliore suite del Fürstenhof. Purtroppo l’imprevisto è dietro l’angolo.

Carolin e Michael si avvicinano moltissimo durante una cena ma la donna, con un pretesto, pone fine all’incontro. Carolin si trova ancora in difficoltà a causa della responsabile della sua libertà vigilata e stavolta deve rubare degli oppiacei dall’ospedale.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.