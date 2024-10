Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: Eleni svela tutta la verità a Markus!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 21 al 25 ottobre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina approccia Noah, lui vuole Greta

Valentina ha ancora il cuore spezzato per Noah ma, nelle prossime puntate della soap in onda su Rete4, proverà ad avvicinarsi ancora a lui attraverso una lezione di equitazione. Consigliata dal padre Robert quando Noah non si presenta alla lezione poiché già impegnato con Greta, Valentina decide di confessare apertamente i propri sentimenti ma non riesce mai a trovare un momento da sola con l’uomo. Nel frattempo, dopo aver ripreso il rapporto con la cugina a causa del brutto episodio di intossicazione alimentare che l’ha messa in difficoltà nella cucina del Fürstenhof, Yvonne vuole trovare l’uomo perfetto per Greta. Ignorando il fatto che la cugina abbia una relazione segreta con Noah, Yvonne insiste per far avvicinare i due fatto che fa molto ridere lui mentre indispettisce Greta. Proprio quando i due si trovano in un momento compromettente, Yvonne li smaschera: come reagirà alla menzogna della cugina?

Tempesta d’amore Anticipazioni: torna il padre di Vanessa ma sarà affidabile?

Vanessa è molto emozionata per la maternità ma si sente anche annoiata, non potendo svolgere le sue regolari attività, trovandosi così ad esagerare con i preparativi. Stancandosi troppo, Vanessa viene ricoverata in ospedale e suo padre Gunther corre al suo capezzale per fare pace e recuperare il rapporto. L’uomo riesce a ricucire il rapporto con Vanessa ma Alfons e Hildegard fanno fatica a credere che sia veramente cambiato. Così, quando Alfons vede Gunther parlare in modo circospetto con un ospite dell’albergo, lo ferma per fargli confessare i nuovi intrighi scoprendo invece che il padre di Vanessa ha ottenuto la licenza di avvocato, per redimersi dai suoi errori.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Markus sotto shock, Eleni non è sua figlia

Dopo aver passato la notte con Alexandra, Markus sogna di tornare con sua moglie e annullare per sempre il divorzio, anche se lei è innamorata di Christoph. Vedendo l’uomo illudersi, Eleni decide di svelargli una volta per tutte il suo segreto: lei non è veramente sua figlia. Markus, furioso e sotto shock, se la prende con Alexandra per avergli mentito per tutta la sua vita per poi rassicurare Eleni, dal momento che per lui sarà sempre e comunque sua figlia. Nel frattempo, il dolore e il rancore si trasformano in odio nei confronti di Christoph, che accusa di aver rovinato la sua famiglia, ed è geloso anche dell’intesa che si è creata con Eleni, cosa che lo spinge a rimanere al Fürstenhof al fianco della figlia per ribadire il suo ruolo.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.