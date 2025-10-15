Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ana scopre tutto e molla Philipp

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 20 al 24 ottobre 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 20 al 24 ottobre 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Ana scopre tutto

Vincent è ancora innamorato di Ana e confessa tutto a Natalie, che a quel punto non riesce più a mentire, ammettendo tutta la verità e le bugie di Philipp. Sconvolto dalla rivelazione di Natalie, Vincent chiede alla fidanzata di confermare le sue parole anche davanti ad Ana che, ignara di tutto, sogna un futuro insieme a Philipp. Nel frattempo, Philipp scopre che Natalie lo ha smascherato e tenta di arrivare prima di Vincent ma è inutile: Ana scopre finalmente tutte le bugie di Philipp ed è sconvolta e ferita. La ragazza tronca il suo futuro sposo e cerca conforto tra le braccia della madre, per poi scusarsi con Vincent per non avergli creduto. Mentre Philipp confessa a Yvonne di essere determinato a restare a Bichlheim per riconquistare Ana, arriva Vincent che lo affronta. Ana, invece, riceve finalmente l‘eredità di Wilma e inizia a mostrare segni di paranoia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Helene lascia Günther

Sebbene profondamente colpita dalla dichiarazione d’amore di Günther, Helene lo respinge anche se lui non si arrende facilmente. Helene è riluttante all’idea di lasciarsi andare ai suoi sentimenti anche per rispetto nei confronti di Tonia. Quest’ultima, tuttavia, dà la sua benedizione e così Helene decide di concedere a Günther una chance. I due trascorrono una piacevole serata insieme ma Helene si rende conto che avrebbe preferito uscire a godersi la vita. Tonia le parla del suo imminente giro del mondo e la Richter capisce che i suoi sentimenti per Günther non sono abbastanza forti e tronca la relazione con l’uomo. Mentre lei prende una decisione inaspettata, Günther lascia il Fürstenhof per lanciarsi in una nuova avventura!

Tempesta d’Amore: Tom arrestato

Prigioniera di Tom e senza nessuna possibilità di fuga, Alexandra tenta di convincere il suo ex a lasciarla andare. Completamente fuori controllo e ossessionato dalla storia di “Romeo e Giulietta”, Tom decide di uccidere Alexandra e poi suicidarsi. L’uomo si introduce in ospedale ma viene sorpreso da Christoph e così viene finalmente arrestato. Tom, tuttavia, si rifiuta categoricamente di rivelare dove si trova Alexandra.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Theo dubbioso

Alfons consegna a Lale una lettera da parte del padre di Theo e lei decide di nasconderla per il momento, temendo che il fidanzato finisca per avere una ricaduta a causa delle vecchie ferite del passato. Poi, preda dei sensi di colpa, Lale confessa a Theo di avergli nascosto la lettera di suo padre. Il ragazzo si mostra comprensivo con la fidanzata, ma non sa se vuole davvero leggere la lettera.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.