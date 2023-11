Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 12 al 18 novembre 2023: Tra Josie e Paul è di nuovo amore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 12 al 18 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 12 al 18 novembre 2023. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, alle ore 20.00 su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie e Paul di nuovo insieme… per magia!

Josie e Paul hanno passato la notte insieme e sono finalmente di nuovo felici. I due ragazzi vogliono essere corretti con Constanze. Le diranno tutto una volta che si sarà ripresa, nel mentre vivranno la loro relazione in segreto.

I due innamorati si incontrano di nuovo nel bosco e giungono per caso davanti a una vecchia torre, che si dice abbia dei poteri magici. I ragazzi si danno appuntamento, per la sera successiva, proprio davanti a questa torre, nella speranza che avvenga la magia e che possano stare insieme per sempre. Paul però, all’ultimo, non si presenta.

Josie deve affrontare il tanto atteso esame come sommelier del cioccolato. La ragazza non è però per nulla concentrata, visto che Paul non si è presentato alla torre. Distratta dai suoi pensieri, commette diversi errori. La situazione sembra però risolversi quando Paul le fa recapitare un messaggio. Josie riprende la concentrazione.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Rosalie in difficoltà con Raphael

Rosalie è contenta che il suo piano abbia funzionato. Michael, vedendo la sua fidanzata in compagnia di un altro uomo, va fuori di testa per la gelosia e decide di dedicarsi a lei, senza più distrazioni.

Rosalie decide di congedare Raphael ma non è semplice allontanare il gigolò. Il ragazzo, che si è preso una cotta, è convinto che Michael non la renderà mai felice e che l’uomo giusto sia lui. La donna è quindi costretta a dirgli di non essere interessata… ma non ottiene il risultato sperato.

Michael scopre per caso che Raphael è un gigolò e che è stato ingaggiato da Rosalie, per farlo ingelosire. Pronto a ricominciare dall’inizio, non dice nulla alla fidanzata. Lei però, intanto, incapace di liberarsi del Kofler, ha accettato di uscire di nuovo con lui.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Gerry diventa un modello

Carolin ha bisogno di un nuovo posto in cui stare e Hildegard le propone di andare a vivere a casa Sonnbichler. La donna accetta più che volentieri. Intanto Shirin, dopo aver visto gli scatti fotografici per la pubblicità del Fürstenhof, crede che Gerry abbia un futuro come modello. Henning non è d’accordo ma poi deve ricredersi. La sua fidanzata ha ragione.

Shirin convince Gerry a posare per un servizio fotografico per un’agenzia di moda, vincendo le resistenze di Max. Intanto Erik e Yvonne vogliono organizzare una bella festa per celebrare il diploma di Josie. I due hanno una discussione quando al Vogt si ferma la macchina e la Klee decide di raggiungerlo – per andarlo a prendere – in bici. È durante questa accesa conversazione che Erik capisce di essersi innamorato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20.00 su Rete4.