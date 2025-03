Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025: Eleni e Leander vogliono trasferirsi in Africa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 10 al 14 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 10 al 14 marzo 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Theo e Lale ci riprovano?

Lale è devastata dalla rottura con Theo e cerca di non pensarci, concentrando le sue attenzioni sul lavoro. Lui, invece, ragiona sulla sua scelta spinto dagli amici e inizia a pensare di aver preso una decisione sbagliata, soprattutto quando incontra casualmente Lale e lei non riesce a non esprimergli tutto il suo dolore, portandolo ad una ulteriore riflessione. Comprendendo quanto dolore le ha causato, Theo chiede scusa a Lale e spera che lei potrà concedere una seconda occasione al loro rapporto. Cosa accadrà tra loro?

Tempesta d’Amore: tensioni tra le coppie

Verena sta tempestando Noah di offerte di lavoro e Greta è molto gelosa, dal momento che teme che tutto questo interesse non sia esclusivamente lavorativo ma che nasconda un secondo fine. Noah, nel frattempo, valuta una delle offerte di Verena ma la rifiuta dal momento che ci sono delle clausole sgradite nel contratto. Tensioni anche tra Nicole e Michael che peggiorano a causa in un malinteso al quale partecipa involontariamente Theo che, per calmare i nervi di Nicole, le mette delle gocce del tè facendo precipitare la situazione.

Leander e Eleni tornano insieme nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

I dubbi di Eleni sul matrimonio con Julian sono sempre più forti e non può nascondere la realtà dei suoi sentimenti per Leander. Casualmente, i due si incontrano e così hanno modo di parlare iniziando a chiarire la situazione e i progetti che vorrebbero portare avanti come coppia, una volta che Eleni avrà trovato il coraggio di lasciare Julian, padre del bambino che porta in grembo. Nonostante vi sia questo neo che turba Eleni, la coppia è davvero felice realizzando che l’amore è ancora tanto tra loro. Eleni e Leander pianificano di lasciare il Fürstenhof e partire insieme per l’Africa, costruendo lì il loro futuro insieme. Ma questa decisione si inserirà in una seria di intrecci familiari e lavorativi che potrebbero metterli nuovamente in crisi.

Tempesta d’Amore: il ritorno di Markus

Nonostante le pressioni per vendere le quote di un ristorante per aiutare così Robert, costretto a rimanere in Italia, Werner rifiuta di cedere alla richiesta di Christoph nonostante quest’ultimo sia intenzionato ad approfittare della delicata situazione, e metterlo in ginocchio. Nel frattempo, Markus torna improvvisamente al Fürstenhof e Christoph è sempre più sospettoso.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.