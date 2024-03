Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 aprile 2024: Leon denuncia Paul e lo accusa di essersi voluto liberare di lui

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 1° al 5 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leon denuncia Paul ma Josie..

La rivalità tra Paul e Leon continua e i due continuano a volersi sfidare in un triathlon, per cui si stanno allenando. Purtroppo Paul commette un errore e rischia, senza volerlo, di mettere in pericolo la vita del suo nemico.

Paul, senza rendersene conto, rende franabile un lembo di terra, dove sia lui che Leon si stanno allenando. Leon finisce per farsi molto male e quando Josie non lo vede tornare a casa, si mette alla sua ricerca insieme a Paul.

Josie e Paul trovano Leon privo di sensi. Quando il ragazzo si sveglia, accusa Paul di averlo sabotato e lo denuncia alla polizia.

Paul nega di aver voluto fargli del male ma si accorge di aver davvero provocato la frana camminando sopra le pietre che hanno fatto cadere Leon. Il giovane cerca di scusarsi e di spiegare l’accaduto ma il suo nemico, furioso, non intende neanche starlo ad ascoltare.

Josie è certa che Paul non lo abbia fatto apposta e si prepara a dare la sua testimonianza. Quando Leon si rende conto che la sua fidanzata non ha alcuna intenzione di accusare il suo ex, prende una decisione importante per evitare di perderla.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Vanessa e Carolin si baciano

Vanessa non si può permettere delle lezioni di equitazione ed è molto triste di non avere i soldi necessari per farlo. Max interviene e organizza dei corsi molto più economici. Purtroppo però l’istruttore si ammala e Carolin deve prendere il suo posto.

Sebbene riluttante, Vanessa decide di seguire comunque le lezioni di equitazione e lei e Carolin passano delle giornate molto belle insieme, in cui riaffiorano la loro amicizia ma anche i sentimenti repressi.

Carolin bacia di nuovo Vanessa e lei ancora una volta si tira indietro, anche se stavolta la cosa non le ha dato così tanto fastidio. Carolin è molto arrabbiata che la ragazza neghi che sia scattato qualcosa e che riveli invece di essere innamorata persa di Max. La giovane è sicura che menta e in effetti Vanessa non riesce a togliersi dalla mente il loro bacio.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra divisa tra Christoph e la sua famiglia

Alexandra scopre che sua figlia Eleni è arrivata al Fürstenhof e non sa cosa fare. È chiaro che ora dovrà decidere se seguire i suoi sentimenti per Christoph o stare vicino alla sua famiglia.

Christoph è certo di voler vivere la sua storia d’amore con Alexandra e le chiede di cominciare una nuova vita insieme, lasciando il paese.

Deciso a sbarazzarsi di Markus, Christoph decide di rivelare a Robert e Werner tutta la verità sui piani degli Schwarzbach ma purtroppo, con questa azione, finisce per spingere Alexandra tra le braccia del compagno, suscitando la sua rabbia soprattutto quando Markus, per difendersi dalle accuse e salvare le finanze, deve vendere la casa di famiglia.

Intanto:

André propone a Helene di racimolare dei soldi per il matrimonio di Max e Vanessa. L’uomo le propone di organizzare una lotteria ma i due vengono accusati di gioco d’azzardo illegale.

Werner sente la mancanza di sua nipote Valentina ma la ragazza non sembra provare gli stessi sentimenti. Werner, dopo averla sentita molto fredda al telefono, chiede aiuto a Robert.

Werner e Roberto scoprono che c’è un'altra persona interessata alla proprietà del lago e spingono per alzare l’offerta. Alexandra e Markus vedono sfumare la loro grande occasione e per evitare di essere scoperti devono fare un’offerta ancora più alta.

Shirin scopre che un’attrice di Bollywood, che lei segue da anni, sta per arrivare al Fürstenhof. La ragazza è determinata a farla diventare sua cliente, conquistandola con la sua bravura e con i servizi del suo centro di bellezza. Peccato però che debba chiedere un giorno libero dall’hotel.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.