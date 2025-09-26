TGCom24
Tale e quale show
Tale e quale show
Anticipazioni TV

Tale e quale show: al via la quindicesima edizione, questa sera su Rai1

Anita Nurzia

Oggi, venerdì 26 settembre 2025, in prima serata su Rai1, la nuova edizione del talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Tale e quale show: al via la quindicesima edizione, questa sera su Rai1

Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti della televisione italiana: ‘Tale e Quale Show’. Il varietà di punta di Rai 1, realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, debutterà in prima serata venerdì 26 settembre con la sua quindicesima edizione, condotto da Carlo Conti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della prima puntata in onda venerdì 26 settembre

Saranno sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento, per un format che nel corso degli anni si è trasformato in un classico della tv italiana e che si è imposto anche sui social: nelle scorse edizioni i protagonisti di Tale e Quale hanno letteralmente spopolato su X e Facebook e TikTok. Sul palco, un mix multigenerazionale di volti noti dello spettacolo italiano: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l'inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Dunque, per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un tutt’uno.

Gli Artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, con l’obiettivo di immedesimarsi nei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Anche in questa edizione sarà il coinvolgimento diretto del pubblico da casa: durante la puntata sarà infatti attivato un sistema di "like" sui social Rai (X e Facebook) che permetterà ai telespettatori di sostenere l'artista preferito.

I tre talent più votati otterranno un bonus che si sommerà al voto della giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Il cuore del programma resta la preparazione degli artisti, tra prove di canto, recitazione e imitazione, senza dimenticare trucco e costumi. A seguirli quotidianamente i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore di puntata, mentre nella finalissima della settima puntata l’Artista (singolo o in coppia) che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto nel corso dell’edizione sarà proclamato ‘Campione di Tale e Quale Show 15’.

La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1

Tale e quale show
Tale e quale show
