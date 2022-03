Studio Battaglia: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Serie TV adattamento di The Split

Anticipazioni TV

Su Rai 1 in prima serata siamo al secondo appuntamento con la serie Studio Battaglia con Lunetta Savino e Barbora Bobulova, versione italiana di The Split.

Secondo appuntamento per la serie Studio Battaglia su Rai 1 in prima serata: basata sull'inglese The Split, la stagione segue le vicende di una famiglia di avvocatesse, ed è interpretata da Lunetta Savino e Barbora Bobulova, alla testa di un cast composto anche da Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, Michele di Mauro, Thomas Trabacchi, Carla Signoris e Massimo Ghini. Prodotta da Palomar e Tempesta in collaborazione con RAI FICTION, la serie è diretta da Simone Spada. Ecco una spiritosa e tagliente clip dalla seconda puntata: dopo la visione, non perdete la nostra anticipazione...





Studio Battaglia, la trama della seconda puntata della fiction con Lunetta Savino e Barbora Bobulova

Come sappiamo Anna (Bobulova), dopo aver lasciato lo studio legale Battaglia di sua madre Marina (Savino), in un altro studio ha incontrato di nuovo il suo ex Massimo (Marchesi). Con lui si trova in questa puntata a lavorare sul caso di una donna che vuole impiantarsi gli embrioni congelati dell'ex-marito. La cliente dello studio Carla (Signoris) realizza una verità che le è stata celata per anni. Nel frattempo, a seguito di un attacco hacker, i nomi di vip legati a un sito di incontri vengono rivelati pubblicamente, col risultato che Anna si trova a difendere un'onorevole che vuole divorziare dal marito senatore.

Guai anche privati in vista, perché Viola (Occhionero), per colpa di Nina (Dalmazio), manda a monte il suo matrimonio, mentre non se la passa bene nemmeno quello di Anna e Alberto (Trabacchi), una volta che lui confessa a lei qualcosa che minerà la loro unione alle fondamenta. Le sorelle Battaglia hanno inoltre scoperto che papà Giorgio (Ghini) non avrebbe mai voluto abbandonarle...