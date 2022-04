Studio Battaglia: Stasera su Rai1 la Quarta Puntata della Serie TV - Clip in anteprima

Anticipazioni TV

Su Rai 1 in prima serata si conclude per ora con la quarta puntata la serie Studio Battaglia, interpretata da Lunetta Savino e Barbora Bobulova. Ecco le anticipazioni per questa versione italiana dell'inglese The Split.

Arriva all'ultimo appuntamento (almeno per questa stagione), cioè alla quarta puntata, la serie Studio Battaglia con Barbora Bobulova e Lunetta Savino, alla testa di questo adattamento nostrano del The Split targato BBC. Le due interpretano figlia (Anna) e madre (Marina), entrambe avvocatesse divorziste ma in due studi differenti, perché nello Studio Zander si è appena trasferita Anna, dopo aver lasciato sua madre allo Studio Battaglia. Anna ha ritrovato la sua vecchia fiamma Massimo (Giorgio Marchesi), mentre con la madre è rimasta l'altra figlia Nina (Miriam Dalmazio). La loro vita è sconvolta dal ritorno in scena di papà Giorgio (Massimo Ghini), oltre che da un percorso sentimentale difficile della minore Viola (Marina Occhionero). Nel resto del cast ci sono Carla Signoris, Michele di Mauro e Thomas Trabacchi.





Studio Battaglia, la trama della quarta puntata della fiction con Barbora Bobulova e Lunetta Savino

Nella quarta puntata di Studio Battaglia, Anna respira nella trasferta al mare con Massimo, come vediamo nella clip che vi presentiamo: tra i due c'è qualcosa, ma lei cerca di non compromettersi. L'aspetta la soddisfazione di vincere all'udienza della separazione Parmegiani, ma sconfiggendo sua madre Marina, che a quel punto decide di vendere il suo studio. Mentre Anna si occupa di un altro caso ancora (una separazione dopo un'unione civile), Viola e Alessandro tornano insieme, così come per Nina si apre uno spiraglio per un nuovo equilibrio sentimentale. Anna è tuttavia chiamata alla prova più difficile: scegliere tra Alberto, che sta cercando di ricucire con lei, e Massimo, che tra poco lascerà lo studio Zander, mettendo fine a una reunion che ha significato molto per lei...