Studio Battaglia: la Seconda Stagione, quella della Rinascita, è in arrivo su Rai1. Ecco tutte le novità che ci aspettano

Da martedì 19 marzo 2024 torna Studio Battaglia. La seconda stagione della Fiction TV con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, David Sebasti, Thomas Trabacchi, Carla Signoris e Massimo Ghini, riprenderà a farci compagnia nella prima serata di Rai1, per tre avvincenti appuntamenti, per sei episodi – due a serata. Le vicende delle tre sorelle Battaglia e della loro sarcastica madre Marina, riprenderanno da dove si sono interrotte nella prima stagione e affronteranno nuovi drammi, scelte difficili e fusioni necessarie quanto destabilizzanti, che renderanno la nuova stagione piena di colpi di scena e caratterizzata da un denominatore comune: la Rinascita. Scopriamo insieme quali sono le novità della Seconda Stagione di Studio Battaglia.

Studio Battaglia: la seconda stagione della Fiction in arrivo su Rai1 dal 19 marzo 2024

La seconda stagione di Studio Battaglia è stata presentata oggi, mercoledì 13 marzo 2024, in conferenza stampa. Le nuove puntate – tre per sei episodi complessivi – andranno in onda da martedì 19 marzo 2024 e vedranno le sorelle Battaglia, Anna, Nina e Viola ma anche la loro madre Marina, affrontare nuovi casi ma anche nuove intricate trame nella loro vita personale. Le Battaglia dovranno prima di tutto ambientarsi al grande cambiamento che ha visto lo studio legale Battaglia fondersi con quello di Zander.

Marina sarà quella che farà più fatica ad abituarsi all’idea di lasciare tutto, come ha promesso, e di concedersi un meritato riposo, magari con un viaggio in Giappone. Sebbene Zander la spinga a lasciare che siano lui e i suoi associati a occuparsi dei casi, Marina Battaglia non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo e con il suo solito cinismo e le sue battute pronte – che tanto piacciono alla sua interprete Lunetta Savino, come rivelato in conferenza – continuerà a guidare le sue figlie, con una presenza ingombrante ma stavolta non schiacciante.

Le sue figlie Anna e Nina, avvocati come lei, cammineranno al suo fianco, stavolta capaci di affermare il posto che spetta loro di diritto come professioniste, all’ombra di nessuno. Ma oltre a occuparsi dei casi che arriveranno nel loro studio legale, Anna e Nina dovranno fare i conti con se stesse e con scoperte e decisioni che non possono essere rimandate. Barbora Bobulova ha dichiarato che il suo personaggio sarà sempre più nel caos, indeciso su quale strada scegliere e su quale uomo possa davvero stare al suo fianco. Alberto e Massimo sono due uomini che ama, in diverso modo ma nessuno dei due meno dell’altro. Dovrà però scegliere se continuare in una strada sicura o percorrere l’ignoto. Nina invece, interpretata da Miriam Dalmazio, dovrà affrontare una crescita non solo professionale ma anche emotiva, che la porterà a fare delle scelte che non si erano mai affacciate, sino a ora, nella sua mente. E dovrà farlo sapendo che lei è una sorella maggiore, un punto di riferimento per chi è più piccolo di lei ma anche per chi è più grande. Viola invece si troverà ad affrontare un problema di una giovanissima ragazza, in un mondo di giovani in difficoltà con il caro affitti di Milano, che non le permette di trovare una sistemazione adatta per lei e suo marito, desiderosi di andarsene da casa di Marina, che comincia a non sopportarli più.

Studio Battaglia 2: un racconto corale che rivela il mondo dell’attualità

La seconda stagione di Studio Battaglia non sarà solo crescita delle Battaglia ma vedrà crescere e rinascere tutti i personaggi che gravitano intorno alle protagoniste. Come rivelato in conferenza stampa sia da Luigi Pinto, sia dal regista Simone Spada sia da Lisa Nur Sultan, la Fiction Studio Battaglia e soprattutto la seconda stagione, è un racconto corale di donne e di uomini comuni, non gli eroi che salvano le situazioni e che riportano l’equilibrio ma persone che combattono ogni giorno per non fare le equilibriste nella loro vita.

In questa seconda stagione sarà ancora più importante il ruolo degli uomini, protagonisti e antagonisti, che graviteranno intorno alla Studio Battaglia. Di loro si vedrà l’anima spesso controversa. Ma in Studio Battaglia 2 si parlerà soprattutto di attualità. I casi che verranno portati in tribunale rappresenteranno uno specchio di come è la nostra società. Si parlerà di haters, con cui Carla dovrà combattere quando aprirà il suo ristorante stellato e che verrà criticato perché acquistato “con i soldi del marito”; si parlerà di giovani che vivono ancora alle spalle dei genitori nonostante la maturità sia arrivata da tempo, si parlerà del rispetto della privacy e del diritto all’oblio ma anche di come il mondo degli influencer stia condizionando il nostro modo di vedere la realtà, sempre filtrata da luci artificiali e da ring light, che non devono mostrare le ombre che si celano dietro la finta perfezione del web.

La seconda stagione di Studio Battaglia, come rivelato da Lisa Nur Sultan si è discostata maggiormente rispetto alla prima dal soggetto originale, tratto dalla serie Split e ha lavorato di più sui casi verticali – ovvero sui casi trattati nella singola puntata – per dare un migliore spaccato di quello che è il nostro mondo e di come si è modificato nel tempo anche il concetto di amore.

La seconda stagione di Studio Battaglia va in onda su Rai1 dal 19 marzo 2024 su Rai1.