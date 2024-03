Studio Battaglia, Anticipazioni: la Prima Puntata della Seconda Stagione va in onda Stasera su Rai1. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera primo appuntamento con la seconda stagione di Studio Battaglia. La Fiction di Rai1 torna in prima serata su Rai1, con nuovi capitoli della vita di Marina e delle sue figlie. Scopriamo insieme cosa succederà nel primo e secondo episodio in onda oggi.

Questa sera riparte Studio Battaglia. La prima puntata della seconda stagione della Fiction va in onda oggi, martedì 19 marzo 2024, alle ore 21.30 su Rai1. Nei due episodi che saranno trasmessi in prima serata, scopriremo cosa è successo dopo la conclusione della prima stagione e riprenderemo da dove ci siamo interrotti, ovvero dalla fusione dello Studio Battaglia con quello di Zander. Cosa accadrà ora a Marina e alle sue figlie, impegnate – ora più che mai – ad affrontare cambiamenti, rinascite e decisioni difficili? Scopriamolo insieme.

Studio Battaglia: la seconda stagione è quella della rinascita e del cambiamento

La seconda stagione di Studio Battaglia comincia oggi su Rai1, in prima serata. Riprenderanno le storie di Marina e delle sue figlie, Anna, Nina e Viola, alle prese con la propria vita personale e la carriera. Le vicende che ruoteranno intorno allo Studio Zander – Battaglia, nato dalla fusione dei due studi rivali, ci porteranno alla scoperta di una nuova stagione dove rinascita e cambiamento saranno i denominatori comuni.

Ma cosa succederà ad Anna, coinvolta in un triangolo amoroso tra Massimo e Alberto? E cosa farà Viola, fresca sposina e ora decisa a vivere la sua vita con suo marito lontano da casa di mamma. E Nina invece? Con Leo come andrà? Per lei ci saranno grandi sorprese?

Studio Battaglia, Seconda Stagione: Stasera la prima puntata in onda su Rai1

Lo Studio Battaglia si è fuso con quello di Zander e ora Marina, Anna e Nina lavorano in un bellissimo studio vetrato. Gli accordi prevedono che Marina, dopo aver sbrigato le ultime pratiche, lasci il lavoro e parta finalmente per il Giappone. Eppure l’avvocato Battaglia non sembra molto propensa a lasciare il suo posto e pare abbia altri piani, tanto da scatenare il fastidio di Zander quando lei e Nina decidono di occuparsi di un caso insieme: quello del professor Loi.

Anna invece è sempre più concentrata su Massimo, con cui vive una passione travolgente. La donna ha però molta paura di far soffrire i suoi figli. All’uscita di scuola, Anna conosce Michela Fini, una chef-influencer molto famosa e nota a tutti come “Michela in famiglia”. L’influencer ha bisogno del suo aiuto per uscire da un matrimonio che ormai la schiaccia, la rende infelice e le fa pure paura. Intanto Nina e Viola affrontano grandi novità nella loro vita ma gli esiti delle loro decisioni non sono tutti positivi. Carla invece affronta i primi problemi del suo ristorante. Sul web circolano recensioni negative che lei ha tutta l’intenzione di confutare il prima possibile. A fare da colonna sonora di tutte queste vicende è un podcast, che si chiama “Rinascite” che Marina ha cominciato ad ascoltare, spinta da Carla.

Studio Battaglia, Seconda Stagione va in onda stasera su Rai1.