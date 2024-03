Studio Battaglia 2 è in arrivo da domani su Rai1: ecco tutte le novità raccontate dai protagonisti (VIDEO INTERVISTA)

Anticipazioni TV

Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Carla Signoris, Marina Occhionero raccontano la seconda stagione di Studio Battaglia. Ecco, nelle nostre interviste video, cosa hanno rivelato i protagonisti della Fiction in arrivo domani su Rai1.

Studio Battaglia sta per tornare. Manca un giorno al ritorno su Rai1 di Marina e delle sue figlie, le agguerritissime avvocate Anna e Nina e la dolce e determinata Viola, alle prese con nuovi casi ma anche con nuove, a volte drammatiche scelte.

La seconda stagione della Fiction di Rai1, che partirà domani, martedì 19 marzo 2024, in prima serata, ci riserverà grandi sorprese. Sì perché queste nuove puntate accompagneranno tutti gli spettatori a sciogliere alcuni nodi della prima ma anche a scoprire dei personaggi più maturi e pronti ad affrontare paure e cambiamenti, lasciati in sospeso nella prima stagione.

Saranno tutti i personaggi conosciuti nella prima stagione a subire un cambiamento. Chi in un modo, chi in un altro ma i denominatori comuni saranno la rinascita, le nuove occasioni, il futuro mai pensato ma a un tratto realizzato. La seconda stagione di Studio Battaglia ci porterà anche a scoprire l’attualità e la verità del mondo di oggi, attraverso casi che rappresenteranno la quotidianità che molto spesso non pensiamo neanche di vivere. E lo farà raccontando un mondo di donne e di uomini comuni, pronti ad affrontare gli ostacoli che la vita ogni giorno pone davanti.

Studio Battaglia: ecco tutte le novità della Seconda Stagione, parola ai protagonisti

Lasciamo che ci siano i protagonisti a svelarci le novità di questa seconda stagione. Primi tra tutti gli attori del triangolo amoroso tra Anna, Massimo e Alberto, che ci raccontano come evolverà la loro relazione a tre ma anche cosa significa per loro il cambiamento e la rinascita, con un focus sulle decisioni di Anna e sul caos che vivrà nelle nuove puntate.

Continuiamo scoprendo quali novità vivrà Viola ma anche scoprendo la nuova vita di Carla e Marina, alle prese con vecchi amori e con una nuova attività.

Studio Battaglia 2, le nostre interviste: Studio Battaglia 2: ecco tutte le novità raccontate dai protagonisti - HD

La seconda stagione di Studio Battaglia va in onda su Rai1 dal 19 marzo 2024 su Rai1.