Studio Battaglia 2, Anticipazioni: la Seconda Puntata va in onda Stasera su Rai1. Ecco cosa succederà

Stasera secondo appuntamento con la nuova, seconda stagione di Studio Battaglia. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda oggi su Rai1.

Stasera appuntamento con la seconda puntata di Studio Battaglia 2. Gli episodi tre e quattro vanno in onda alle ore 21.30 su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà oggi nello Studio Zander-Battaglia e quali scelte dovranno prendere Marina e le sue figlie.

Studio Battaglia, Seconda Stagione: ecco dov’eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nella prima puntata di Studio Battaglia 2: Anna, Nina e Marina hanno cominciato a lavorare nel nuovo studio, lo Studio Zander-Battaglia. Marina non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo e la cosa dà molto fastidio a Zander, che la vorrebbe fuori dai giochi il prima possibile. Intanto Anna si destreggia ancora con la sua relazione extraconiugale con Massimo, con cui la passione è sempre più infuocata ma ha finito per commettere un errore che ha dato ad Alberto un’idea su cosa stia combinando la moglie. Intanto proprio Alberto si è trovato ad affrontare una giovane aspirante assistente che lo ha portato a riflettere sulle sue scelte.

Viola ha purtroppo perso il piccolo che aspettava mentre Nina ha scoperto di essere incinta ma ha deciso di non dirlo a nessuno, ancora. Intanto Anna ha deciso di aiutare una chef-influencer in crisi con il marito anzi proprio impaurita da lui. L’avvocato ha promesso alla donna di darle una mano sia per sfuggire alle pressioni del consorte sia per non perdere i suoi follower. Marina invece ha cominciato a sentire un interessante podcast, dal titolo Rinascite.

Studio Battaglia 2: ecco le Anticipazioni della seconda puntata in onda stasera su Rai1

Nina non ha intenzione di rivelare ancora il suo segreto, che potrebbe cambiarle completamente la vita. La ragazza riesce a confidarsi solo con Giorgio, a cui fa visita nella clinica in cui l’uomo è ricoverato. Intanto insieme alla mamma si impegna in un caso di un padre che vuole negare l’assegno di mantenimento al figlio oramai trentenne mentre con Anna affronta l’istanza di Raffaella Pisani, l’ex paziente oncologica (della prima stagione) che ora vuole avere un figlio e che vuole usare tutti gli strumenti che l’Italia offre a una donna single.

Viola e Alessandro, ancora storditi dall’aborto, cercano di trovare un appartamento tutto per loro mentre Anna continua ad assistere Michela in una separazione che si rivela ancora più complicata e che avrà sicuramente dei risvolti mediatici. Corrado, il marito della Fini, si è poi rivolto all’avvocato Santacroce, totalmente senza scrupoli. La Battaglia sa che Massimo è la persona che vuole a fianco a lei sul lavoro mentre nella sua vita privata non ha ancora deciso chi sia l’uomo giusto per lei. A peggiorare le cose ci si mette Alberto, che le organizza una festa a sorpresa per i loro vent’anni di matrimonio. Marina invece ritrova un amico di vecchia data, grazie al podcast di Rinascite.

