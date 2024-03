Studio Battaglia 2, Anticipazioni: l'Ultima Puntata va in onda Stasera su Rai1. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera, giovedì 28 marzo 2024 appuntamento con l'ultima puntata di Studio Battaglia 2. Gli episodi cinque e sei vanno in onda alle ore 21.30 su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà oggi nello Studio Zander-Battaglia e quali scelte dovranno prendere Marina e le sue figlie. Ecco le Anticipazioni.

Dopo la seconda puntata ricca di colpi di scena, stasera ci sarà il gran finale della seconda stagione di Studio Battaglia. Negli episodi cinque e sei, la relazione di Anna e Massimo viene scoperta e nel peggiore dei modi. Anna deve affrontare un weekend fuori – regalo dei suoi figli - con Alberto ed è costretta a giocarsi il tutto per tutto per riconciliarsi con il marito. Sul lavoro non va meglio. Corrado Fini ha tirato fuori un asso nella manica e potrebbe ottenere l’affidamento dei figli e lei, sia come avvocato che come madre, non può permetterlo. Massimo intanto trova la sua ex moglie come avvocato della controparte in un complicato caso di matrimoni celebrati a Las Vegas. Viola si trova in difficoltà nel suo nuovo lavoro al ristorante di Carla mentre Nina deve rivelare a Leo di essere incinta. Marina riceve un premio alla carriera e capisce di dover fare un bilancio di tutta la sua vita ma soprattutto deve decidere se invitare Renzo, il suo vecchio amico, con cui cominciare – forse – una nuova vita.

