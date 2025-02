Anticipazioni TV

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della terza puntata, martedì 18 febbraio

Dopo la pausa della scorsa settimana, torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino, in onda martedì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Nel cast del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

La puntata, trasmessa come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà a tema “FuturSTEP” e avrà come ospiti Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Rocío Muñoz Morales, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Mara Venier sarà, invece, il personaggio imitato da Vincenzo De Lucia.

Tra i giochi e le prove della serata, oltre alla “Stanza Inclinata” ci saranno “Passaciambella”, “Rumori di mimo”, “Segui il labiale”, “Alphabody”. La regola, per tutti gli ospiti e per tutti i giochi, è sempre solo una: divertirsi.

Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

