Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della sesta puntata, martedì 25 marzo

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni dell'ottava puntata, martedì 25 marzo

Questa sera, in prima serata su Rai2, nuovo appuntamento con il comedy show condotto da Stefano De Martino, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Lo spettacolo, che da anni ormai riesce a coinvolgere telespettatori di ogni età, vedrà anche questa volta la partecipazione fissa del cast composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, ognuno dei quali porterà il proprio inconfondibile stile comico.

Il tema della serata sarà “Sei un mito”, un titolo che già lascia presagire un’atmosfera all’insegna dell’epicità e della comicità. Per l’occasione, a salire sul palco saranno ospiti d’eccezione, volti noti del mondo dello spettacolo e della comicità italiana: Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone e Flora Canto. Questi protagonisti si metteranno in gioco affrontando le prove più divertenti del programma, sfidandosi a suon di improvvisazione e sketch esilaranti. Come in ogni puntata, gli ospiti e il cast fisso dovranno cimentarsi in una serie di giochi spassosi, con un’unica regola imprescindibile: divertirsi! Tra le sfide più attese ci saranno: La coppia che scoppia, un gioco che metterà a dura prova il feeling tra i concorrenti; Golden Step, dove la coordinazione e il ritmo saranno fondamentali per il successo, Mimo senza fili, un classico che regala sempre momenti esilaranti, Rubagallina, che metterà alla prova agilità e prontezza di riflessi. Ma il momento più atteso sarà senza dubbio quello della mitica Stanza Inclinata, l’iconico set inclinato di 22,5 gradi che costringe i partecipanti a improvvisare sketch comici cercando di mantenere l’equilibrio.

Vincenzo De Lucia, questa settimana vestirà i panni di Milly Carlucci. Non mancheranno poi le presenze fisse del programma, come la mascotte ufficiale, il Panda, animato da Francesco Garzia, e la colonna sonora curata dal dj Claudio Cannizzaro, che darà il ritmo alla serata con la sua selezione musicale.

L'ottava puntata di Stasera tutto è possibile, ci aspetta stasera, a partire alle 21.20 su Rai 2