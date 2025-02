Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della quarta puntata, martedì 25 febbraio

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 25 febbraio, in prima serata su Rai 2, la quarta puntata del comedy show "Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino.

Oggi, martedì 25 febbraio alle 21.20 su Rai 2, in onda la quarta puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della terza puntata, martedì 25 febbraio

Nel nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino., tra gli ospiti di rilievo troviamo nomi noti come Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri. Il comedy show, realizzato dalla direzione intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine iIaly, garantisce una serata ricca di sorprese e momenti esilaranti.

Il cast si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, che si uniranno alla trasmissione per creare un mix di comicità e spunti di riflessione. Il tema scelto per questa quarta puntata, girata all'auditorium rai di Napoli, è "ecostep", un argomento che si preannuncia originale e stimolante, capace di far emergere storie e battute sul tema della sostenibilità in chiave ironica. Questa settimana Vincenzo De Lucia sarà sostituito da Francesca Fagnani, portando un ulteriore elemento di novità e freschezza al format.

Tra le tante prove e giochi che caratterizzeranno la serata, spiccano attività come Step Burger, Speed Quiz, Rubagallina. Immancabile, la Stanza Inclinata. . E non può mancare l'immancabile "stanza inclinata", che ogni puntata regala momenti di pura comicità e situazioni surreali. Ogni gioco è studiato per creare un'atmosfera leggera e spensierata, dove l'unica regola è quella di divertirsi insieme.

Ad arricchire ulteriormente il programma, come sempre, c'è il "panda", la mascotte simbolo del programma, animata con simpatia da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro, che saprà creare un sottofondo musicale coinvolgente e dinamico, rendendo la serata ancora più frizzante.

Oggi, martedì 25 febbraio alle 21.20 su Rai 2, in onda la quarta puntata di “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino.