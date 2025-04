Anticipazioni TV

Oggi, martedì 1 aprile, in prima serata su Rai 2, la nova puntata del comedy show "Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della nona puntata, martedì 1 aprile

Il nono appuntamento con Stasera tutto è possibile promette di regalare una serata di puro divertimento e risate. Il comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine e condotto da Stefano De Martino, continua a conquistare il pubblico con il suo mix di comicità, improvvisazione e momenti esilaranti, confermandosi tra i programmi più amati della rete.

Anche in questa puntata non mancheranno i volti fissi del cast, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, che questa settimana porterà in scena un'irresistibile imitazione di Francesca Fagnani, promettendo momenti di grande ironia e divertimento.

Il tema della serata sarà Mare Mare, e gli ospiti speciali che si cimenteranno nelle sfide dello show saranno Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna e Andrea Pucci. Tra un gioco e l'altro, il pubblico potrà assistere a gag imprevedibili e situazioni esilaranti, grazie all’energia e alla complicità dei partecipanti.

Tra i giochi più amati, tornano Travel Step, Do Re Mi Fa Male e Patapouf, che metteranno alla prova il talento e lo spirito di squadra dei concorrenti. Non mancheranno momenti di pura follia sul celebre pavimento inclinato, una delle prove più attese e iconiche dello show.

Ad arricchire l’atmosfera, ci saranno come sempre il simpatico Panda, mascotte ufficiale del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro, che con la sua musica darà il giusto ritmo alla serata.

Con il gran finale ormai alle porte, questa penultima puntata di Stasera tutto è possibile si preannuncia come sempre ricca di divertimento, allegria e spensieratezza.

La nona puntata di Stasera tutto è possibile, ci aspetta stasera, a partire alle 21.20 su Rai 2