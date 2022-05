Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 2 Maggio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Bloodshot, Nonno questa volta è guerra!, Speed, Agente 007, mai dire mai, Cetto c'è, senzadubbiamente, La rivolta delle ex. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Nero a metà 3, Made in Sud, Report, L'Isola dei Famosi, Servant of the people, Alex Rider.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 1 Maggio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Bloodshot, Nonno questa volta è guerra!, Speed, Agente 007, mai dire mai, Cetto c'è, senzadubbiamente, La rivolta delle ex, Io sono la legge, Un'estate in Portogallo, Rise of the Legend - La nascita della leggenda, King David.

Tutti i Film questa sera in TV:

Bloodshot , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, fantascienza del 2020 di Dave Wilson, con Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Siddharth Dhananjay, Lamorne Morris e Alex Hernandez.

, il in onda : film azione, fantascienza del 2020 di Dave Wilson, con Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Siddharth Dhananjay, Lamorne Morris e Alex Hernandez. Nonno questa volta è guerra! , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia, family del 2020 di Tim Hill, con Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Christopher Walken, Rob Riggle, Laura Marano, Oakes Fegley, Cheech Marin e Veronica Alicino.

, il in onda : film commedia, family del 2020 di Tim Hill, con Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Christopher Walken, Rob Riggle, Laura Marano, Oakes Fegley, Cheech Marin e Veronica Alicino. Speed , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film azione, thriller del 1994 di Jan de Bont, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel e Richard Lineback.

, il in onda : film azione, thriller del 1994 di Jan de Bont, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel e Richard Lineback. Io sono la legge , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1971 di Michael Winner, con Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee J. Cobb, Robert Duvall, Sheree North, J.D. Cannon, John Beck, William Watson, Richard Jordan, John McGiver, Albert Salmi e Ralph Waite.

, il in onda : film western del 1971 di Michael Winner, con Burt Lancaster, Robert Ryan, Lee J. Cobb, Robert Duvall, Sheree North, J.D. Cannon, John Beck, William Watson, Richard Jordan, John McGiver, Albert Salmi e Ralph Waite. Agente 007, mai dire mai , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, thriller del 1983 di Irvin Kershner, con Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Bernie Casey, Alec McCowen, Edward Fox, Pamela Salem, Rowan Atkinson, Milos Kirek, Pat Roach, Anthony Sharp, Gavan O'Herlihy, Ronald Pickup, Prunella Gee e Valerie Leon.

, il in onda : film azione, thriller del 1983 di Irvin Kershner, con Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Bernie Casey, Alec McCowen, Edward Fox, Pamela Salem, Rowan Atkinson, Milos Kirek, Pat Roach, Anthony Sharp, Gavan O'Herlihy, Ronald Pickup, Prunella Gee e Valerie Leon. Fighting , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, drammatico del 2009 di Dito Montiel, con Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Brian J. White e Zulay Henao.

, il in onda : film azione, drammatico del 2009 di Dito Montiel, con Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Brian J. White e Zulay Henao. Un'estate in Portogallo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2013 di Michael Keusch, con Gesine Cukrowski, Paulo Pires e Bernhard Schir.

, il in onda : film sentimentale del 2013 di Michael Keusch, con Gesine Cukrowski, Paulo Pires e Bernhard Schir. Cetto c'è, senzadubbiamente , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2019 di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano e Lorenza Indovina.

, il in onda : film commedia del 2019 di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano e Lorenza Indovina. Rise of the Legend - La nascita della leggenda , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, arti-marziali del 2014 di Roy Hin Yeung Chow, con Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Jin Zhang e Hung Kam-Bo Sammo.

, il in onda : film azione, arti-marziali del 2014 di Roy Hin Yeung Chow, con Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Jin Zhang e Hung Kam-Bo Sammo. King David , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000 : film storico del 1985 di Bruce Beresford, con Richard Gere, Edward Woodward, Alice Krige, Dennis Quilley, Niall Buggy, Hurd Hatfield, Jack Klaff, John Castle, Tim Woodward, David de Keyser, Simon Dutton e Cherie Lunghi.

, il in onda : film storico del 1985 di Bruce Beresford, con Richard Gere, Edward Woodward, Alice Krige, Dennis Quilley, Niall Buggy, Hurd Hatfield, Jack Klaff, John Castle, Tim Woodward, David de Keyser, Simon Dutton e Cherie Lunghi. La rivolta delle ex, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia, sentimentale del 2009 di Mark Waters, con Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Michael Douglas, Emma Stone, Noureen DeWulf, Anne Archer, Noa Tishby, Daniel Sunjata, Lacey Chabert e Christa B. Allen.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:





Nero a metà 3 (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1

Made in Sud (show comico), in onda dalle 21 su Rai 2

Report (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

L'Isola dei Famosi (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Servant of the people (serie tv), in onda dalle 21.15 su La7

Alex Rider (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 4

Sciarada - Il circolo delle parole (docu-serie), in onda alle 21.15 su Rai 5

Inga Lindstrom - Alla ricerca di te (film tv), in onda alle 21.10 su La5

Josephine, ange gardien (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

Alexandra (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

The Mentalist (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Vite al limite (docu-reality), in onda dalle 21.25 su Real Time

Lupi di mare (docu-reality), in onda dalle 21.30 su Dmax

Le megastrutture delle antiche civiltà: Santa Sofia (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus.

Italia: viaggio nella bellezza (docu-serie), in onda dalle 21.40 su Rai Storia