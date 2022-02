Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 14 Febbraio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Legge della Notte, La leggenda di Beowulf, Un matrimonio all'inglese, Qualcosa di buono, Parto col folle. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Màkari 2, Un'ora sola vi vorrei - Love edition, Grande Fratello Vip, Freedom - Oltre il confine, Sherlock.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 14 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Legge della Notte, La leggenda di Beowulf, Un matrimonio all'inglese, Qualcosa di buono, Parto col folle, Lockout, La strage del 7° Cavalleggeri, Inga Lindstrom - Le nozze di Greta, La leggenda di Al, John e Jack, Chinese Zodiac.

Tutti i Film questa sera in TV:

La Legge della Notte , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2016 di Ben Affleck, con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg e Robert Glenister.

Lockout , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, fantascienza, thriller del 2012 di James Mather e Stephen St. Leger, con Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Vincent Regan, Lennie James, Tim Plester, Anne-Solenne Hatte e Jason Ryan.

La strage del 7° Cavalleggeri , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film western del 1954 di Sidney Salkow, con Dale Robertson e Mary Murphy.

Inga Lindstrom - Le nozze di Greta , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2016 di Martin Gies, con Alissa Jung, Jens Atzorn, Heike Trinker, Uwe Rohde, Oliver Franck e Joshua Grothe.

La leggenda di Beowulf , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, fantasy del 2007 di Robert Zemeckis, con Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Robin Wright, Crispin Glover, John Malkovich, Brendan Gleeson, Alison Lohman, Charlotte Salt, Costas Mandylor, Leslie Zemeckis, Chris Coppola e Sebastian Roché.

Un matrimonio all'inglese , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film commedia del 2008 di Stephan Elliott, con Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas, Colin Firth, Kimberley Nixon, Katherine Parkinson, Kris Marshall, Christian Brassington, Charlotte Riley, Jim McManus e Pip Torrens.

Qualcosa di buono , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 2014 di George C. Wolfe, con Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel, Stephanie Beatriz, Jason Ritter, Julian McMahon, Ali Larter, Frances Fisher, Marcia Gay Harden, Ernie Hudson, Loretta Devine e Mike Doyle.

La leggenda di Al, John e Jack , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2002 di Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo Venier, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Frank Crudele, Marco Beretta, Giovanni Cacioppo, Silvana Fallisi e Ivano Marescotti.

Chinese Zodiac , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film commedia, azione del 2012 di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Oliver Platt e Laura Weissbecker.

, il in onda : film commedia, azione del 2012 di Jackie Chan, con Jackie Chan, Shu Qi, Oliver Platt e Laura Weissbecker. Parto col folle, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2010 di Todd Phillips, con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh, Rhoda Griffis e James Martin Kelly.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: